Oroscopo 2024 con le Stelle di Branko: ecco le previsioni per tutti i segni

L'anno che verrà, segno per segno e giorno per giorno con "Le stelle di Branko", le previsioni dell'astrologo più ascoltato e amato dal pubblico. Ecco l'Oroscopo 2024 per tutti i segni dello Zodiaco "capitanati" da personaggi della politica, dello sport e dello spettacolo. Un modo tutto nuovo per sondare cosa le stelle hanno in serbo per noi. Fortuna, amore, lavoro, salute... Cosa ci aspetta in questo 2024? Branko Vatovec, questo il nome all'anagrafe del veterano dell'astrologia in tv e sui media, ha preparato le sue previsioni astrologiche per tutti i segni.

Ariete: il cielo è dalla vostra parte

Toro: Plutone attiva il desiderio di successo

Cancro: occhio agli spettri del passato ma...

Leone: il vostro destino lo scrive Giove

Bilancia: quanti cuori infrangerete

Scorpione: è l'anno della rinascita

Sagittario: energia mentale e risultati ambiziosi

Gemelli: non si scherza con l'amore perché...

Vergine: potenza delle stelle, è l'ora di osare

Capricorno con le stelle dalla sua parte

Acquario con la potenza "pericolosa" di Plutone

Pesci: traguardi prestigiosi da raggiungere

Si prospetta un anno di grandi cambiamenti e novità per molti segni grazie all'ingresso di Plutone in Acquario. Evento astrologico che caratterizza questo 2024 e influenza tutto l'arco dello Zodiaco.