Del Bigtree a Come States? — MAHA, vaccini e libertà sanitaria

29 maggio 2026

Nella nuova puntata di “Come States?”, Eleonora Tomassi intervista Del Bigtree, produttore televisivo, giornalista investigativo e una delle figure più influenti del movimento sanitario americano vicino a Robert Kennedy Jr.

Al centro della conversazione, il suo documentario presentato in Italia e il percorso che lo ha portato negli anni a occuparsi di vaccini, salute pubblica e libertà sanitaria, fino a diventare il fondatore e volto di “The HighWire”, uno dei programmi più seguiti negli Stati Uniti su questi temi.

Spazio poi al rapporto con Robert Kennedy Jr. e al movimento MAHA (“Make America Healthy Again”), che secondo Bigtree sta cambiando il dibattito sanitario e politico americano. Un focus anche sullo stato di salute dell’amministrazione Trump, sulle nuove priorità della politica sanitaria americana e sulle differenze tra Stati Uniti ed Europa.

Nel corso dell’intervista anche una riflessione sul ruolo dei media, sulla fiducia nelle istituzioni scientifiche e sui consigli che, secondo Bigtree, l’Italia dovrebbe seguire in materia di salute pubblica.

Una conversazione tra politica, informazione e uno dei dibattiti più divisivi degli ultimi anni.