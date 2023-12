Oroscopo 2024 di Branko. Leone: il vostro destino lo scrive Giove

30 dicembre 2023 a

L'oroscopo 2024 di Branko per Il Tempo: ecco come sarà il nuovo anno per il Leone (personaggi nati in questo segno Annalisa e Madonna).

È dai raggi del vostro Sole che dipende la vita del nostro pianeta, e voi più degli altri sapete assorbirli e dispensarli intorno a voi. Avete tanti amici, altri ne arriveranno in maggio. Il nuovo e inedito transito di Plutone segnala tensioni nelle relazioni personali strette, avrete pure dei nemici, ma la buona notizia è che saranno riconoscibili. Il vostro interesse per le stelle è in crescendo, avete capito che nella vita la sola buona volontà non basta, ci sono forze misteriose che tengono i fili del nostro destino. Non male il destino che scrive per voi Giove…