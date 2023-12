Oroscopo 2024 di Branko. Ariete: le stelle sono dalla vostra parte

30 dicembre 2023 a

L'oroscopo 2024 di Branko per Il Tempo: ecco come sarà il nuovo anno per l'Ariete (personaggi nati in questo segno Lady Gaga e Matteo Berrettini).

Siete il primo segno dello zodiaco, audaci e trascinatori quindi individualisti. Il 2024 vi porta alla tappa successiva, dall’io passate al noi… sono infatti le relazioni con gli altri ad aprirvi una nuova strada verso il futuro. Plutone crea legami molto forti, sentimentali, sessuali, amicizie che vi aiutano nella riuscita. Mercurio vi prende in simpatia, va e viene, ma il cielo è a vostro favore. Date libero corso all’immaginazione creativa senza però confonderla con i sogni. In amore, sì, avete il permesso di sognare, il risveglio sarà dolce.