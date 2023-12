Oroscopo 2024 di Branko. Gemelli: non si scherza con l'amore perché...

30 dicembre 2023 a

L'oroscopo 2024 di Branko per Il Tempo: ecco come sarà il nuovo anno per i Gemelli (personaggi nati in questo segno Paolo Sorrentino e Naomi Campbell).

Il vostro segno è l’espressione della velocità, dell’intelligenza, della parola. Vi sentite dunque limitati da Saturno, che anche nel 2024 restringe un po’ l’ambiente e la vita di ogni giorno, vi avverte che non si scherza con l’amore, vi rammenta un debito che non avete saldato. Ma ora siete al centro di un cambio della guardia planetare che darà il via a una nuova fase della vostra vita. Plutone invia subito potenti influssi rigeneratori e spinge a guardare al futuro con fiducia. Giove che in maggio arriva nel vostro cielo rende tutto più felice.