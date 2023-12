Oroscopo 2024 di Branko. Sagittario: energia mentale e risultati ambiziosi

30 dicembre 2023 a

L'oroscopo 2024 di Branko per Il Tempo: ecco come sarà il nuovo anno per il Sagittario (personaggi nati in questo segno Paola Cortellesi ed Emmanuel Macron).

Nel 2024 l’energia mentale diventa inesauribile con Mercurio, che vi fa raggiungere risultati ambiziosi. State però attenti ai rapporti con le autorità specie da giugno in poi, con Giove in Gemelli. Plutone sostiene la voglia di rovesciare il vecchio per andare verso il nuovo, ma sapete davvero come dev’essere questo "nuovo"? O siete un cavaliere solitario del west in cerca di un Eldorado che forse non c’è? Le persone caute e noiose sostengono che pensando al peggio non si hanno sorprese.… le stelle non condividono una simile teoria e non la condividete neppure voi: la vita senza sorprese che vita è?