Oroscopo 2024 di Branko. Capricorno con le stelle dalla sua parte

30 dicembre 2023 a

L'oroscopo 2024 di Branko per Il Tempo: ecco come sarà il nuovo anno per il Capricorno (personaggi nati in questo segno Giorgia Meloni e Maurizio Sarri).

Siete il segno con le maggiori possibilità di riuscita nel 2024, con Giove e Urano in Toro e soprattutto Plutone in seconda casa diventate macchine per produrre danaro: lo desiderate, lo guadagnate, lo accumulate, arrivano soldi persino con le vincite al gioco. Ma dovete essere più sciolti in amore, il matrimonio non deve diventare una banca. Sembrate così sicuri di voi stessi, ma, in fondo in fondo, anche voi avete bisogno di un angelo custode, che può avere i connotati di una persona a voi vicina… frenate un po’ l’ambizione e ritrovate la dolcezza smarrita.