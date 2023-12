Oroscopo 2024 di Branko. Pesci: traguardi prestigiosi da raggiungere

30 dicembre 2023 a

L'oroscopo 2024 di Branko per Il Tempo: ecco come sarà il nuovo anno per i Pesci (personaggi nati in questo segno Matteo Salvini ei Ciro Immobile).

Non chiudetevi nella vostra torre nell’illusione di sottrarvi così ad avvenimenti, situazioni, persone… Nettuno e Saturno sono ancora con voi, potete in ogni momento aprire le porte a vita e amore, prestigiosi sono i traguardi che nel 2024 sarete in grado di raggiungere. Quello di Plutone è forse il transito più difficile, guardatevi dalla concorrenza sleale, ma anche nel privato dovete stare attenti - cause legali per problemi di eredità, tensioni in famiglia - riuscirete comunque a tenere i vostri delicati piedi su un terreno solido… e davanti c’è un mare dove vi perderete con il vostro amore, i vostri sogni.