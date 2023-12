Oroscopo 2024 di Branko. Scorpione: è l'anno della rinascita

30 dicembre 2023 a

a

a

L'oroscopo 2024 di Branko per Il Tempo: ecco come sarà il nuovo anno per lo Scorpione (personaggi nati in questo segno Paulo Dybala e Joe Biden).

Siete il segno della rigenerazione e il cielo del 2024 vi stimola alla rinascita. Saturno vi aiuta a cambiare la vostra situazione personale e affettiva per arrivare a una nuova stabilità, Giove in maggio diventa vostro complice, mentre Plutone in Acquario vi spinge fuori con prepotenza dal vostro rifugio nascosto, vi incita ad affrontare i mostri personali. La storia si ripete, il tormento e l’estasi… il dubbio di sempre: essere o non essere? Questo è il problema, diceva il vostro caro amico Hamlet… Vale sempre la pena di esistere quando si nasce sotto il segno dello Scorpione!