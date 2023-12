Oroscopo 2024 di Branko. Toro: Plutone attiva il desiderio di successo

30 dicembre 2023 a

L'oroscopo 2024 di Branko per Il Tempo: ecco come sarà il nuovo anno per il Toro (personaggi nati in questo segno Chiara Ferragni ed Elly Schlein).

Il vostro animale zodiacale è l’emblema del vigore fisico, ma è anche il simbolo della Borsa, quindi della potenza finanziaria. Il 2024 inizia con grande forza, Plutone attiva il vostro desiderio di successo, l’intraprendenza, e forse per la prima volta sperimentate il bisogno di sentirvi liberi, di essere voi stessi. Sarebbe molto bello che anche in amore gettaste via la maschera della seriosità e viveste con più slancio i sentimenti. Le ombre di ieri possono aver lasciato uno strascico di diffidenza, ma adesso c’è Giove…. Vestitevi di ottimismo!