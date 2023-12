Oroscopo 2024 di Branko. Vergine: potenza delle stelle, è l'ora di osare

30 dicembre 2023 a

L'oroscopo 2024 di Branko per Il Tempo: ecco come sarà il nuovo anno per la Vergine (personaggi nati in questo segno Amadeus e Mario Draghi).

Siete il segno che semina e raccoglie, per voi ma soprattutto per gli altri, la vostra dedizione e lo spirito di servizio sono proverbiali. Il 2024 è ancora un anno di Saturno, che forse vi vuole un po’ meno efficienti e perfetti, vi invita a dare spazio a creatività e immaginazione. Il nuovo Plutone un po’ vi somiglia, vi dà forza. Sarete pervasi da gran voglia di vivere, avrete più fiducia in voi stessi e negli altri, permetterete alle emozioni e ai sentimenti di manifestarsi liberamente, e a volte oserete ciò che sinora non avete mai osato… Potenza delle stelle!