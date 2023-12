Oroscopo 2024 di Branko. Acquario con la potenza "pericolosa" di Plutone

30 dicembre 2023 a

L'oroscopo 2024 di Branko per Il Tempo: ecco come sarà il nuovo anno per l'Acquario (personaggi nati in questo segno José Mourinho e Michelle Hunziker).

Dopo due secoli e mezzo, arriva da voi Plutone, il pianeta dei tesori nascosti e della metamorfosi. Questa stella vi mette in mano una forza potentissima che per voi è un po’ pericolosa, perché va gestita con mano ferma. Voi che siete sempre convinti che ce la farete, che siete nel giusto, dovrete fare attenzione perché Plutone è anche rovesciamento, è un bivio fra il presente e il futuro, fra il dovere e il piacere. Un dubbio: faccio bene? Faccio male? Le stelle non hanno nessuna incertezza, dicono che siete sulla strada giusta, che dovete proseguire e andare sino in fondo, costi quel che costi!