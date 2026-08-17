Reportopoli finisce in Parlamento. Interrogazione di FdI dopo l'inchiesta de Il Tempo

Redazione web 17 agosto 2026 a

a

a

Quanto ci costa Report? Lo ha svelato oggi Il Tempo con l'inchiesta firmata da Dario Martini che rivela stipendi gli faraonici e le spese monstre della trasmissione Rai di Sigfrido Ranucci. Cifre incredibili che hanno immediatamente acceso il dibattito mentre continua l'inchiesta sull’attentato dimostrativo ai danni del conduttore di cui l'amico Valter Lavitola ha ammesso di essere il mandante.

REPORTOPOLI - Stipendi faraonici e spese incredibili: ecco quanto ci costa la trasmissione di Ranucci

Il deputato di Fratelli d'Italia, Francesco Filini, capogruppo del partito in Commissione di Vigilanza Rai, ha annunciato un'interrogazione: "I dati emersi oggi dall'accurata inchiesta pubblicata da Il Tempo svelano una realtà sconcertante sui costi reali della trasmissione 'Report'. Altro che produzione interna a 'costi ridotti': ci troviamo di fronte a un vero e proprio salasso per le casse del servizio pubblico e, di conseguenza, per le tasche dei cittadini italiani".

Insomma, continua l'esponente della maggioranza, i numeri "parlano chiaro: in tre anni - evidenzia Filini - i costi per i soli compensi di autori e giornalisti della trasmissione di Sigfrido Ranucci sono lievitati in modo vertiginoso, passando dai 2,2 milioni della stagione 2022-2023 agli oltre 2,9 milioni previsti per il 2024-2025. Una crescita esponenziale che si traduce in stipendi letteralmente faraonici per i collaboratori di punta, con picchi che superano i 300.000 euro all'anno per il giornalista Giorgio Mottola (oltre 27.500 euro a inchiesta) e i 228.000 euro per Giulia Innocenzi".

Né Ranucci, né ranucciani, né ranuccismi. L'editoriale di Capezzone

I paragoni sono impietosi. "In pratica, il giornalista Mottola guadagna più del Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella e più del doppio del Presidente del Consiglio, Giorgia Meloni. È inaccettabile che chi si erge quotidianamente a paladino della morale e censore dei costumi altrui, peraltro confezionando inchieste a senso unico e quasi esclusivamente orientate a colpire il mondo del centrodestra e l'azione del governo Meloni, pesi in maniera così spropositata sul bilancio della Rai", scrive Filini. E ancora: "Fratelli d'Italia chiederà ai vertici Rai di fare piena luce su questi compensi d'oro e sui criteri di spesa di una redazione che non può considerarsi una zona franca svincolata da ogni logica di razionalizzazione economica. Presenteremo un'interrogazione in Commissione di Vigilanza per chiedere conto di questa 'Reportopoli' e garantire la totale trasparenza", annuncia l'esponente di Fdi.