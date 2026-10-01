Prof accoltellata, il ministro Valditara premia lo studente che la salvò: “Medaglia al merito”

“Siamo orgogliosi di te. Hai compiuto un gesto molto nobile, che ti fa onore e che rappresenta un esempio per tanti giovani. Comportamenti come il tuo vanno fatti conoscere perché hanno un forte valore educativo”. Con queste parole il ministro dell’Istruzione, Giuseppe Valditara, ha consegnato oggi una medaglia al merito allo studente di origine congolese che lo scorso 18 settembre ha salvato la vita della professoressa Isabella Marsilio dopo l’aggressione con coltello subita alla scuola media Giovanni Verga di Centocelle, a Roma, da parte di un alunno. Il ragazzo aveva bloccato il compagno tredicenne che, dopo aver spruzzato spray urticante, l’aveva colpita con più fendenti.

“Abbiamo voluto premiarti con questa medaglia al merito, come abbiamo fatto con altri giovani che si sono distinti per il loro coraggio e la loro generosità, per la capacità di sentire l’altro che hai dimostrato - ha aggiunto Valditara - Coraggio e solidarietà sono valori fondamentali nell’ottica di una scuola che educa alla responsabilità, al rispetto, a relazioni corrette e all’empatia”.