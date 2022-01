GfVip, Katia Ricciarelli brutale con Lulù Selassié: "Scimmia", "vai al Paese tuo". A rischio squalifica?

Francesco Fredella 04 gennaio 2022 a

Ennesimo scontro epocale al Grande Fratello vip. "Vai a scuola tu, al tuo paese. Che forse non ti hanno insegnato nulla": Katia Ricciarelli sbotta contro Lulù Selassié. "Sono nata in Italia, innanzitutto. Non permetterti mai più. La gente ti ha abituato male", risponde Lulù abbastanza arrabbiata. Intanto, la Ricciarelli continua a pranzare. E dice: "Vuoi un po' di carne?" Lulù risponde: "Magnatela così t'ingrassi, tanto hai sempre fame".

L'ennesima lite viene consumata nella casa di Cinecittà. I precedenti non mancano. Solo poche ore prima dell'ennesimo scontro a pranzo, la soprano aveva detto: “Scimmia, la principessa che sta a gambe aperte”. Una frase orrenda ed irripetibile, che secondo una parte della Rete meriterebbe una squalifica.

La Ricciarelli appare stanca, non vuole più sapere delle dinamiche all'interno della casa. "Sto bene solo con 4 o 5 persone", dice. Nessun abbandono da parte sua, almeno per adesso. A quanto pare la Ricciarelli potrebbe fare i conti con il giudizio della Rete, ancora una volta, nel corso della puntata di venerdì sera. Nervi tesi. Tutti contro tutti: la casa del Gf vip, adesso, diventa una polveriera. Potrebbero accadere nuovi colpi di scena. Si parla di un confronto in diretta tra Lulù e Katia. Poi il ritorno nella casa di Biagio D'Anelli, sempre che Miriana Trevisan non esca prima.

