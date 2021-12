Tra Soleil e Delia volano insulti. Alex esce dalla casa del Gfvip con la moglie

14 dicembre 2021 a

Alla fine Alex Belli è uscito dalla casa del Grande fratello Vip. Non dopo aver messo la parola fine sul rapporto col Solei Sorge. I due protagonisti del reality, dopo aver litigato tutto il giorno, hanno messo un macigno sulla loro amicizia-amore. In diretta, quando la moglie di Alex, Delia Duran, è entrata nella casa di Cinecittà, tra gli insulti di Delia e le risposte piccate di Soleil, Alex ha deciso di non rispettare le distanze e per questo è stato squalificato. Ma già aveva deciso di uscire dal gioco. Esasperato e non più in grado di gestire il rapporto con Soleil. Che fino all'ultimo l'ha accusato di recitare, di non essere vero, d'aver mentito tutto il tempo. Dubbio sollevato anche dalla persona che, insieme a Soleil, è stata più vicina ad Alex in questa avventura, Davide Silvestri. Pure lui dopo l'uscita plateale dal reality, ha messo in dubbio la veridicità di Alex, come persona.

Soleil Sorge, bomba per il dopo GfVip. La mossa di Mediaset, "scelta dai piani alti"

E ora anche Soleil, vacilla, vuole andare via dalla Casa. Tutti gli altri concorrenti vogliono che resti. Le fanno quadrato intorno. Persino Sophie con la quale non ha mai avuto un buon rapporto, cerca di convincerla a restare. Ha deciso, invece, di continuare il gioco Manuel, che fino all'ultimo si pensava che dovesse uscire. Per la gioia di Lulù. Che rimane. Così come Katia Ricciarelli e Miriana Trevisan. Non andrà avanti fino al 14 marzo, invece Francesca Cipriani che ha bisogno di farsi sottoporre a visite mediche. Resta Gianmaria. Non vuole staccarsi da Sophie.

