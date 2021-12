GF Vip, Biagio D'Anelli mollato dalla fidanzata per colpa di Miriana Trevisan? Ecco l'indiscrezione bomba

Francesco Fredella 22 dicembre 2021 a

Solo qualche giorno fa, Biagio D’Anelli aveva parlato della sua fidanzata (Silvana Curcio). Vive all’estero e i due si sono conosciuti diversi anni fa. Poche foto insieme e tanta lontananza. Ora, secondo i rumors che arrivano alle nostre orecchie, lei lo avrebbe mollato. Il motivo? Sarebbe stanca dell’avvicinamento di Biagio a Miriana Trevisan. Insomma, D’Anelli potrebbe essere tornato single senza nemmeno saperlo. Ed, infatti, adesso si potrebbe aprire una nuova pagina nella sua vita. Forse con Miriana Trevisan.

Anche Novella2000 parla di questa rottura. E scrive: “Silvana Curcio avrebbe deciso di mollare Biagio ora che D’Anelli, concorrente del GFVip, ha manifestato un chiaro interesse verso la coinquilina Miriana Trevisan. […] è innegabile che Biagio nutra del tenero per l’ex valletta di Mike Bongiorno. Nelle ultime dirette del reality il flirt dei due, condito per ora da carezze e qualche effusione, è stato anche argomento di dibattito con gli altri concorrenti”. E poi ancora: “Il gieffino ha tuttavia spiegato a Miriana e ai compagni che potrebbe cedere al corteggiamento dell’ex Velina solo se sapesse che il legame con la Trevisan avrà un futuro. Futuro che al momento Biagio ritiene però inconciliabile con il suo, perché vivendo all’estero dovrebbe dare il via a una relazione a distanza. Può essere stato proprio tutto ciò, se davvero le voci dovessero rivelarsi fondate, a convincere l’ex Miss Silvana Curcio dell’urgenza di troncare la relazione con Biagio D’Anelli?”. D’Anelli rischia di uscire dalla casa, dopo l’eliminazione al televoto (dove sfida, tra l’altro, Miriana Trevisan e la coppia composta da Valeria Marini e Giacomo Urtis).

