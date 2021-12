Adriana Volpe cannonata contro Alex Belli, al GfVip scoppia la rissa

Francesco Fredella 14 dicembre 2021 a

Adesso ci pensa Adriana Volpe a mettere in riga Alex Belli. E scoppia la rissa in tv a distanza. “Sei pronto per fare una fiction”, dice l'opinionista che affila le unghie e graffia il concorrente.



Facciamo un passo indietro. Alex Belli viene squalificato dal GfVip dopo aver abbracciato (quindi dopo aver violato il distanziamento sociale) Delia Duran. E' una puntata show dove accade di tutto: addii e pianti. Litigi e abbracci. Ma ci pensa Alex Belli a prendere la scena. “Per te è stato un grandissimo provino...Per me lo hai passato e adesso sei pronto a fare Elisa di Rivombrosa...Lo dico a Mediaset...Lui è perfetto...”, tuona la Volpe che attacca Alex Belli. Secondo l'opinionista avrebbe recitato una vera e propria parte con Delia e poi con Soleil Sorge (con cui ha avuto un flirt lampo).

Tra Soleil e Delia volano insulti. Alex esce dalla casa del Gfvip con la moglie





“Il tuo disco è sempre questo”, dice Belli. Si difende con queste parole attaccando tutto e tutti. "Mi stupisce da te...Tu hai vissuto questo programma...Di recitato non c’è assolutamente nulla...”, continua. Alex Belli, poi, confessa di star male per il modo in cui finisce questo suo rapporto con Soleil Sorge al GfVip 6. Amore? Flirt passeggero? Anche Samy Youssef si scaglia contro Alex Belli dicendo: “Sei un uomo senza coraggio. Hai giocato con i sentimenti di una ragazza in casa...Adesso vedi che sta male...Tu sapevi che avevi una moglie fuori...". Insomma, parole di fuoco. Adesso, però, Alex sembra voler mettere palla al centro ricominciando proprio da Delia Duran. E intanto Soleil Sorge diventa vittima di un sistema Alex-centrico. L'attore di Centovetrine viene attaccato duramente. Ma è stanco, lascia il gioco e preferisce mettere la parola fine ad un massacro mediatico nei suoi confronti.

