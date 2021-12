Alex Belli e Delia Duran, così torna l'amore. E su Soleil...

Francesco Fredella 22 dicembre 2021 a

Sempre lui, che divide e unisce. Sempre lui, il protagonista indiscusso dell’ultima edizione del Grande Fratello vip. Ora Alex Belli parla di tutto senza freni. E lo fa a Trends & Celebrities su RTL 102.5. News. Non è solo, ma c’è in collegamento anche sua moglie Delia Duran. La tempesta mediatica che li ha travolti sembra terminata:adesso è tornato il sereno. "Il nostro Natale sarà ricco di felicità", spiega Alex. "In pratica un menù per metà italiano e per l'altra metà venezuelano".

Poi, Alex Belli assicura che sarà ancora nel reality di Signorini dopo la pausa di Natale. "Sicuramente parteciperò alle prossime puntate del Gf. Ma vi assicuro che della casa mi mancano parecchio Davide Silvestri, Manila, Katia Ricciarelli e la nostra Soleil che nonostante il rapporto conflittuale di questi ultimi giorni comunque mi manca.”, dice. E su Soleil, dopo il terremoto delle ultime ore legato ai social, rimarca: "Non ho mai smesso di seguire Sole sui social…“.

Adesso, però, Alex Belli archivia definitivamente il passato. Guarda avanti. Ma dopo il Gf vip la sua vita continua con molti nuovi progetti in cantiere. "Il mio socio mi aspettava a braccia aperte. Noi ci occupiamo della comunicazione nel campo della moda", racconta. Infatti, "AXB studio" è la casa di produzione che fa capo ad Alex e che opera nel campo della moda. Poi, secondo i ben informati, ci sono anche nuovi progetti. Non solo televisivi. Ad esempio c'è il lancio di una linea di camicie di pura seta che lo stesso Belli ha utilizzato durante il reality.

