Grande Fratello Vip, Sonia Bruganelli dà forfait e Alfonso Signorini chiama Laura Freddi

Vendetta tremenda vendetta: Laura Freddi opinionista al posto di Sonia Bruganelli al Grande Fratello Vip Secondo "Dagospia", il conduttore Alfonso Signorini avrebbe deciso di chiamare l'ex storica di Paolo Bonolis per sostituire la moglie dello stesso. Si legge sul sito: "Dopo il famoso scazzo, quella serpe di Signorini con chi sostituirà al GFVip del 3 gennaio la sua opinionista impegnata a galleggiare a Dubai? Con Laura Freddi, ex fiamma di Bonolis". E aggiunge un boccale di veleno: "Tranquilli, Sonia non si inca**erà, è talmente piena di sé che potrebbe stare tre mesi senza mangiare (per la bilancia sarebbe un sollievo)".

Poco più di una settimana fa, Bruganelli e Signorini sono stati protagonisti in diretta un furioso litigio. L'opinionista stava mettendo alle strette l'ex concorrente Alex Belli, il presentatore l'ha interrotta bruscamente: "Stai zitta. Basta. Come ti do la parola così te la tolgo. Qui ci sono io, io sono il presentatore, non tu".

Per tutta risposta la moglie di Bonolis ha abbandonato lo studio decisa a non rientrare, ma la produzione ha insistito e dopo un'ora era di nuovo al suo posto. È seguita un'altra breve scaramuccia con Signorini e infine sorrisi torvi. Adesso il temporaneo cambio di guardia. Previsto perché le vacanze dei Bonolis a Capodanno erano programmate da tempo. Quello che però non era previsto è che la "ritorsione" portasse il nome di Laura Freddi che Bonolis ricorda con affetto. Intanto Sonia Bruganelli se ne infischia: è volata a Dubai con la famiglia e nelle storie di Instagram ostenta tutta la sua felicità. Per eventuali regolamenti di conti se ne riparlerà con l'anno nuovo.

