L'ultima bordata di Selvaggia Lucarelli a Mietta: chiuso il caso vaccino a Ballando con le stelle

Milly Carlucci pone fine alla polemica su Mietta a Ballando con le Stelle. Dopo aver scoperto la propria positività la cantante ha dovuto sospendere la sua partecipazione allo show di Rai 1, almeno fin quando i test anti-Covid non risulteranno negativi. Una notizia comunicata durante la scorsa puntata e che ha generato un polverone mediatico.

Ad accendere la miccia è stata Selvaggia Lucarelli che ha incalzato la concorrente con la fatidica domanda: “Mietta è vaccinata?”. Dopo un momento di gelo in studio Mietta, in collegamento via Skype, replica: “perché dobbiamo parlare adesso di questo?”. La vicenda ha richiamato l’attenzione per tutta la settimana, la giornalista attraverso i suoi social ha chiarito la sua posizione sul vaccino e sulla legittimità della domanda. Mentre Mietta ha dichiarato attraverso terze persone di non potersi vaccinare per motivi di salute.

Così Milly Carlucci, nella puntata di sabato 30 ottobre, ha deciso di fare definitivamente chiarezza sui protocolli della rete e i retroscena della positività di Mietta.

“A noi il green pass – dice la conduttrice- viene controllato all'ingresso prima ancora di entrare assieme alla temperatura e non si può accedere a questo luogo se non si ha il green pass. Naturalmente non è dato a nessuno di noi, produzione e Rai indagare da cosa scaturisca questo green pass. A questo punto, essendo una regola nazionale quella che noi seguiamo è quella che ci mette al riparo da qualunque tipo di polemica”.

Poi prosegue: “Le nostre procedure sono assolutamente rigorose, qui nel nostro luogo di lavoro. Una prova di che le nostre regole funzionano è proprio il fatto che la positività di Mietta e stata immediatamente riconosciuta e lei è stata immediatamente messa a casa. Quindi non c'è stato nessun problema di contagio da parte di Mietta verso altre persone nemmeno verso il suo partner Maykel Fonts (che è vaccinato nda)”.

La Carlucci sottolinea come sia “del tutto legittimo fare una domanda come quella di Selvaggia, in un contesto in cui c’è libertà”: “è legittimissimo non dare una risposta perché non fa parte dei doveri di un cittadino italiano, che ha il suo diritto alla privacy”. La Lucarelli sembra deporre l’ascia da guerra: “Credo e spero che Mietta sia l’unica persona qui dentro non vaccinata per motivi suoi, questo è il più grande spot che possiamo fare ai vaccini in Italia. Se è vero che si è ammalata solo lei evidentemente i vaccini funzionano quindi: vacciniamoci”.

Ma anche questa volta Mietta, in collegamento via Skype da casa ha preferito non esporsi, smarcando la sollecitazione "pro-vaccino" della giornalista.

