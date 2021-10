"Poliziotti sanitari", Vittorio Sgarbi senza freni su Ballando. E su Mietta punta il dito pure Roberto Burioni

25 ottobre 2021 a

a

a

Il caos Ballando con le stelle agita opinionisti e virologi. A sparare su Mietta, la cantante concorrente del programma di Milly Carlucci risultata positivi al Covid, è niente mento che Roberto Burioni. "In nome della privacy la domanda non si può fare, ma mi farebbe molto piacere sapere quale 'motivo di salute' impedisce a Mietta di vaccinarsi, visto che la controindicazione esiste sostanzialmente per quelli con meno di 12 anni e per chi ha recentemente ricevuto un trapianto".

"Non vuole vaccinarsi? Stia a casa". Selvaggia Lucarelli feroce su Mietta

Il tweet del virologo viene rilanciato da Selvaggia Lucarelli, che in diretta tv aveva incalzato Mietta chiedendo se fosse vaccinata e registrando l'imbarazzata reazione della cantante, che per molti è stata "lapidata" anche se in Italia - e in Rai... - non esiste un obbligo vaccinale ma solo di green pass. "Anche Roberto Burioni rischia di venire denunciato per il famoso reato di domanda", ironizza la Lucarelli,

Caso vaccino, il Codacons contro la Lucarelli per difendere Mietta: inaccettabile inquisizione

Ma la polemica divide. A sbottare contro la giornalista è Vittorio Sgarbi: "Trovo davvero inaccettabile che Selvaggia Lucarelli debba chiedere a Mietta (che si è contagiata) se fosse vaccinata o meno, atteso che anche i vaccinati si contagiano. Forse che saperlo cambia qualcosa?" dichiara il critico d'arte e parlamentare del gruppo misto. "Vogliamo costringere le persone a rendere pubbliche le proprie condizioni di salute, eventuali malattie? Questa pandemia ha trasformato molte persone in ’poliziotti sanitari'" è il duro attacco. "Il Paese che evoca la Lucarelli con la sua caccia all’untore è la Corea del Nord".

In Rai esplode il caso Mietta, a "Ballando con le stelle" senza vaccino

La cantante in seguito aveva spiegato che non si è vaccinata pèer motivi di salute. "Apprendiamo che Mietta avrebbe un problema di salute che le impedisce di vaccinarsi e che lo farà una volta guarita. Conservo alcuni dubbi, ma accetto questa spiegazione. Sempre per corretta informazione però va specificato che i casi di malattie non croniche che precludono la possibilità di vaccinarsi sono pochissime. E che in linea di massima (con le dovute eccezioni) proprio le persone con problemi di salute sono le prime a vaccinarsi, perché fragili" insiste la Lucarelli.

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.