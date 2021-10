"Sei vaccinata?" Alessandra Mussolini spiazza tutti a Domenica In, come imita Selvaggia Lucarelli. Video clamoroso

25 ottobre 2021 a

Alessandra Mussolini non si lascia scappare l'occasione e nel salotto di Mara Venier, durante la puntata di Domenica In del 24 ottobre, torna a pungere Selvaggia Lucarelli. Il caso è quello esploso a Ballando con le stelle, con la concorrente Mietta che è risultata positiva al Covid (di seguito e a questo link il video).

La Lucarelli aveva incalzato la cantante con la domanda se fosse vaccinata, ma Mietta aveva evitato di rispondere. E così la Mussolini nel contenitore domenicale di Rai 1 si lancia in una iperbolica imitazione della giornalista: "Perché lei non parlava del green pass che noi dobbiamo avere, lei diceva 'sei vaccinato? Sei vaccinato?" attacca l'ex europarlamentare già concorrente del dancing show condotto da Milly Carlucci. La Mussolini strappa poi le risate degli ospiti, il parrucchiere dei vip Federico Fashion Style e Arisa, facendo il verso alla Lucarelli "con i capelli accussì". "Eh Mara, che ansia, per carità" sbotta ripetendo "sei vaccinato? Sei vaccinato?".

Poche ore prima le scintille sulla pista di Ballando. “Milly, stasera non mi devi dire niente, ma io lascio, mollo. Ballando ha insegnato a superare i pregiudizi, le discriminazioni, io l’ho capito, qualcun altro no… quindi lascio. Sì, lascio il palco e me ne vado tra il pubblico, il mio posto è là con loro!” aveva detto la Mussolini prima di mollare lo show in risposta alla stoccata della Lucarelli: “Tutte le dittature prima o poi finiscono”.

