Ballando Con Le Stelle, Mietta rompe il silenzio e avverte Selvaggia Lucarelli: "Violata la mia privacy"

Giada Oricchio 24 ottobre 2021 a

a

a

Mietta rompe il silenzio e racconta la sua verità sul mancato vaccino nonostante la partecipazione a “Ballando con le Stelle”, il dancing show di Rai1 basato sul contatto fisico e su ore e ore di sala prove. Con un post su Instagram, la cantante, in isolamento perché positiva al Covid, spiega: “Non sono contraria al vaccino, ma non l’ho ancora effettuato per motivi di salute che riguardano esclusivamente me. Quando ci saranno le condizioni non avrò problemi a farlo, ma adesso non ci sono le condizioni”.

Mietta si dice dispiaciuta per quanto accaduto e per aver dovuto rompere la riservatezza che da sempre la contraddistingue. Ma non risparmia frecciatine a Selvaggia Lucarelli (senza nominarla) che aveva sollevato il caso in diretta affossandola: “Sono stata sottoposta a un attacco (…) trovo vergognoso dovermi giustificare e mettere in piazza una cosa così privata… ieri sera sono rimasta spiazzata… il green pass è l’unica vera discriminante per poter lavorare. La legge prevede l’obbligo di green pass non di vaccinazione”.

Infine, ringrazia Milly Carlucci e la squadra di “Ballando”, ma avverte Lucarelli: “Resta inteso che agirò in ogni sede a tutela della mia privacy e della mia dignità e che mi aspetto delle scuse da chi mi ha messo inopinatamente alla gogna”.

"Non vuole vaccinarsi? Stia a casa". Selvaggia Lucarelli feroce su Mietta

Dal canto suo, la giornalista ha ribadito forte e chiaro che Mietta, non essendo vaccinata, doveva “stare a casa” e non mettere a rischio un’intera produzione e un cast dove ci sono persone fragili per una "questione di responsabilità personale". Intanto l’Adnkronos, facendo riferimento a fonti Rai1, ha rivelato che Mietta “era stata scritturata in agosto per il programma, ma senza che l'azienda fosse a conoscenza del suo stato vaccinale. Secondo quanto si apprende, le procedure anti Covid nell'ambito del programma state tutte rispettate nei minimi dettagli, a partire dall'ingresso negli studi Rai (in cui non è possibile l'accesso senza green pass), fino ai tamponi eseguiti regolarmente su tutti, anche sui vaccinati. Questo ha reso possibile il tracciamento immediato della situazione sanitaria della concorrente, che è stata sospesa momentaneamente dalla gara”.

Il Covid in pista e Ballando è rovinato dal virus: la Carlucci perde Mietta

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.