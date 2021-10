Striscia la notizia contro Alfonso Signorini. Guerra interna a Mediaset? Il caso della febbre a 38

Francesco Fredella 27 ottobre 2021 a

a

a

Bufera sul Grande Fratello vip. Adesso, il Tg satirico di Antonio Ricci prende di mira la febbre di Alfonso Signorini, che è andato in diretta venerdì scorso visibilmente provato. Tutto potrebbe diventare un vero e proprio caso mediatico. Secondo Striscia la notizia il conduttore potrebbe non avrebbe rispettato il protocollo Covid-19.

La figlia Vittoria è in ospedale, Fedez lancia l'allarme ai genitori





Alfonso Signorini, al Grande Fratello Vip 6, ha detto di essere andato in diretta con la febbre a 38. Potrebbe essere una semplice influenza stagionale, nulla di grave. Ma il caso monta grazie a Striscia la Notizia. “Sto facendo il programma con 38 di febbre stasera”, aveva detto il conduttore. I suoi occhi lucidi e pieni di lacrime erano stati notati subito dal pubblico a casa. "C'è qualcosa che non va stasera", scrive sui social un utente. Ma Striscia la notizia fa notare, facendo scoppiare una bomba, che è vietato a chiunque entrare negli studi televisivi con 37,5 di febbre. Quella sera cosa è accaduto? Il protocollo Covid-19 fa parte dell’ordinanza 546 del 13 maggio 2020 ed è entrato in vigore, in tutti i luoghi di lavoro, dopo l'arrivo della pandemia.

"Sei vaccinata?" la Mussolini spiazza tutti: come imita Selvaggia Lucarelli! Clamorosa VIDEO





“L’ha dichiarato lui stesso vantandosene”, dice Alessandro Siani a Striscia la Notizia riferendosi al fatto che lo stesso conduttore del Grande Fratello vip ha detto chiaramente di avere la febbre quella sera. E se su Rai1, a Ballando con le stelle, il caso Mietta (positiva al Covid ed in isolamento domiciliare), sta tenendo banco anche su Canale5 arriva una bomba ad orologeria. Venerdì Signorini sarà di nuovo in onda? Come si giustificherà sull'ingresso in studio con la febbre a 38?

Bortuzzo canta Ultimo e fa piangere tutti. Emozioni forti al GfVip VIDEO

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.