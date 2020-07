Temptation Island, coppie e falò: cos'è successo nella seconda puntata

Giada Oricchio 10 luglio 2020 a

La seconda puntata di Temptation Island, il docu-reality prodotto da Maria De Filippi e condotto da Filippo Bisciglia, in onda ogni giovedì su Canale 5, rimescola le carte: le certezze di Lorenzo Amoruso crollano, Alessandro Medici e Sofia Calesso lasciano il programma insieme, Valeria Liberati quasi bacia il tentatore Alessandro Basciano, Anna Boschetti tenta di incastrare con un figlio il più giovane Andrea Battistelli, Antonio Martello corre dietro alla single Ilaria sotto gli occhi della fidanzata Annamaria e Antonella Elia confessa in televisione di sentire di nascosto l’ex fidanzato Fabiano.

La settima edizione di Temptation Island è giunta alla seconda puntata e il racconto ha seguito l’andamento degli anni passati: chi doveva lasciarsi è rimasto insieme, chi doveva uscire rafforzato dalla trappola dell’Is Morus Relais scoppia. Prendete Alessandro e Sofia, la coppia “tira e molla” per eccellenza. Si sono lasciati e traditi più di Liz Taylor e Richard Burton. La loro storia è un impasto di fughe, corna e abitudini: lei è stata una recita continua e ha berciato che stare con un altro durante la pausa di riflessione non è un “corno”, lui si è fatto esplodere le vene del collo e in Sardegna hanno resistito tre giorni, quanto un modulo per uscire durante il lockdown. Il 47enne ha convocato la fidanzata, al falò immediato, hanno parlato in una lingua comprensibile ai meno (“bah, ah, eee”) e alla fine si sono detti “Ti amo”. Sono tornati a casa senza aver risolto mezzo problema, l’altalena andrà su è giù come prima e a noi mancherà solo: “Chi è Sofia?”, “Io!”.

Valeria perde la testa e Ciavy vuole il falò

Antonio e Annamaria rappresentano l’archetipo “uomo con la malattia delle donne e donna con la sindrome dello zerbino”. Li separano 10 anni di differenza a favore di lui. Annamaria è lucida quando dice che non riceve attenzioni, non si sente protetta e nemmeno bella, ma è lusingata dall’uomo giovane e così lo mantiene con vitto e alloggio e chiude un occhio e pure l’altro sulle scappatelle dietro il famoso “scendo a comprare le sigarette”. Antonio, padre di una bambina, è stato sputtanato sui social da diverse ragazze che lo accusano di essere un bugiardo e un millantatore oltre a un traditore seriale e a Temptation Island è fedele al suo personaggetto: “Si vedono le mani sott’acqua? Ilaria sei superstiziosa? Vieni che ti faccio toccare una cosa… andiamo a largo senza microfoni, togliamoci i costumi”. Ma poiché il coraggio è quello di un coniglio bagnato, Antonio tiene il piede in due scarpe e dà il contentino ad Annamaria: “E’ la donna della mia vita, non esiste un’altra come lei, amo anche i suoi difetti”. La fidanzata casca nella trappola: “Lo vedo confuso gli do tempo”. Non si chiama confusione, si chiama “furbizia scopereccia”.

Disperazione totale, Annamaria a pezzi. Temptation finisce qui?

A Temptation Island ci sono anche Valeria e Ciavy, che è bene ricordarlo è diminutivo aggraziato di Er Ciavatta. Rappresentano la coppia vendicativa da “chi la fa l’aspetti”. Qui la situazione è fluida: lui si è venduto come il PR che si crede figo, orgoglioso dei tradimenti un po’ “geolocalizzati” da Valeria e un po’ no, mentre la 27enne è entrata Madonna addolorata del Sacro Cuore e sta uscendo Moana Pozzi: ha raccontato di averlo servito come un prete all’altare lavandogli perfino le mutande, ma da una settimana pratica sesso protetto dai vestiti con il single Alessandro. Non che faccia male dopo le affermazioni spavalde e sprezzanti di Ciavy nei suoi confronti (“non la amo e lo sa, uhh sai quante gliene ho fatte, mi soffoca”), ma si decida! O bacia il tentatore o non lo bacia, altrimenti è un continuo coito interrotto. Al momento lei fa i fatti e lui resta senza parole. Dopo il mistero delle piramidi, qualcuno dovrà svelare il motivo per cui questi due stanno insieme. Che qui di amore non c’è nemmeno l’embrione.

Dal bluff al benservito. Anna e Andrea ai ferri cortissimi

Antonella Elia e Pietro Delle Piane sono la coppia che vive sull’onda dell’irrequietezza. Di lei. L’ex soubrette sa solo che prima di ogni cosa viene sé stessa, del resto le importa poco. “Tutti dicono che dopo la passione c’è l’amore, per ora per me c’è sempre stata solo la noia. La noia è una condanna nella mia vita. Pietro è geloso del mio ex Fabiano così lo sento di nascosto e cancello le chat” dichiara alla nazione la Elia volendo farci credere che si è dimenticata delle telecamere. La sua spontaneità studiata fa comunque breccia: “Oh che bello il mare, sto facendo pipì, non c’è niente di più bello che fare pipì in mare, lo faccio sempre”. Il single disgustato ha cercato di allontanarsi pian piano: che tocca fa’ per compiere l’allunaggio sul pianeta tv. Pietro Delle Piane dà sempre l’impressione di essere finalmente salito sul carro giusto della notorietà e di non volerne scendere. Quindi incassa, si trattiene, fa il diplomatico e gioca. Esilarante e immodesto quando si è paragonato al single statuario scelto da Antonella: “Sono contento perché ha un bel rapporto con uno che mi somiglia”. Sì, uguali quanto Follettina Creation e Gigi Hadid. Finora non ci sono stati video per l’ex gieffina, ma pare che ne sia bastato uno per farla innervosire: “Bene, si è vendicato, peccato che ora lo lascio”.

Tutte le donne aspirano a essere trattate come principesse e invece si fanno schiacciare al pari di zanzare ronzanti di notte. Tutte tranne una: Anna. Con Andrea incarna la coppia dove lei porta i pantaloni e lui i soldi a casa. La 37enne, madre di due figlie, vuole fare la cosa più antica del mondo: incastrare il ricco fidanzato 27enne con un figlio e di conseguenza il matrimonio: “Sono diabolica, pur di raggiungere il mio scopo gli farò venire l’ulcera. Farò leva sulla sua grande gelosia”. A mandare all’aria i suoi piani ci ha pensato la redazione che con un filmato ha avvertito il povero Andrea. Il giovane non ha capito il gioco sottile e perverso: “Quasi mi ricatta con un figlio, ma i figli si fanno con amore non così. Non è che mi sta chiedendo una villa, un diamante, una macchina”. Che anima ingenua: Anna di fatto li chiede per interposto bebè e lui non se n’è accorto. Il giovane ha fatto tremare la dominatrice quando ha detto: “Io la amo e sono geloso, ma se ci lasciamo, a 28 anni ne trovo un’altra facilmente”. Il bluff sta diventando un boomerang per Anna. Quali saranno le contromosse della donna che non può aver puntato tutto sull’esperienza nell’alcova?

La vera sorpresa arriva da Lorenzo Amoruso, 49 anni, e Manila Nazzaro, 42: è amore o un calesse? Se lo è chiesto l’ex calciatore - il più amato dai social - dopo aver udito la fidanzata dire: “Non possiamo fare gli eterni fidanzatini. Lui non vuole lasciare Firenze, io devo stare a Roma per lavoro, non posso rischiare di trovarmi in mezzo a una strada con i miei figli”. Per Amoruso sono brutte menzogne (“Pensa di fare la deficiente con me? Non ha capito con chi ha a che fare. Se crede di ottenere quello che vuole così ha sbagliato strada”) perché si sta prendendo cura - tradotto: mantenendo - dei due figli non suoi e sta pensando di comprare casa nella capitale. Lorenzo, passato da sciupatore di femmine, era stato così tenero da aver fatto riscoprire l’amore all’ex Miss Italia, ferita dal fallimento del suo matrimonio, ma all’Is Morus Relais la Nazzaro sta dando uno spettacolo che non gli garba: creme abbronzanti spalmate come Philadelphia, sfilate con abitini terrificanti (invochiamo la galera per quelle gonne con la monumentale rouge a V) e soprattutto leccate sulla guancia del primo che passa seppur per gioco e in barba al Covid19. La seconda puntata di Temptation Island si è chiusa con Lorenzo Amoruso scioccobasito davanti a un filmato: “Forse era un calesse e non amore”. Presto lo scopriremo.