Temptation Island, la frase choc di Lorenzo Amoruso. Che succede con Manila Nazzaro

“Forse non era amore, ma un calesse”. Brutte sorprese per Lorenzo Amoruso e Manila Nazzaro, una delle coppie di Temptation Island, il docu-reality prodotto dalla Fascino di Maria De Filippi, in onda ogni giovedì su Canale 5.

Lorenzo, 49 anni, è il Maria De Filippi di “Uomini&Donne”: spiega, consiglia, coccola, consola, scherza al momento giusto. Al falò si dice certo dell’amore di Manila perché “abbiamo combattuto contro tutto e tutti”, ma il filmato (con gli altri fidanzati curiosi come scimmie) incentrato sulla recriminazione di fare gli “eterni fidanzatini” e con leccatina sulla guancia di Manila a un single in barba al Covid19, lo fa imbestialire: “Cosa dice?! Si è parlato di comprare una casa a Roma, non ho problemi a prendermi la responsabilità di lei e dei figli e lo sto facendo già da tempo. Non ho mai lasciato parenti e amici per strada. Se deve cercare delle motivazioni per obbligarmi a fare una cosa che non voglio fare, ha imboccato la strada sbagliata. Io non lascerò mai Firenze e lei lo sa bene perché ho interessi economici e amicizie. Si comporta come se non fossi una garanzia. Non accetto le mezze bugie”.

L’ex calciatore è amareggiato e deluso come può esserlo un playboy che ha deciso di mettere la testa a posto e trova solo donnette: “Crede di fare la deficiente con me? Non ha capito con chi ha a che fare. Diamoci una svegliata, stiamo a fa’ i signori, fa bambinate che alla mia età non si fanno. Quando si è troppo buoni si passa per fessi”. La tristezza di Amoruso è magistralmente esaltata da “Sere nere” di Tiziano Ferro, mentre Manila, più narcisista del fidanzato, non c’è alcun RVM che lusinghi la sua vanità.

Ma le anticipazioni sono choc: Lorenzo Amoruso contrariato per quello che vede afferma “mi sa che pensavo fosse amore e invece è un bel calesse”.