Temptation Island, Valeria perde la testa e Ciavy vuole il falò

Valeria e Ciavy, fidanzati da 4 anni, nella seconda puntata di Temptation Island, in onda ogni giovedì sera su Canale 5, si fanno del male a vicenda finché il ragazzo non chiede il falò di confronto anticipato.

Valeria venera Ciavy, benevolo diminutivo di Er Ciavatta, che preferirebbe scalare l’Everest anziché la gelosia di lei. Nel pinnettu ascolta la fidanzata desiderosa di provarci ancora e ci rimane malissimo perché si vede sfuggire la possibilità di incolparla delle sue marachelle. La sfotte, la prende in giro e prega per un passo falso. Lorenzo Amoruso sottolinea che i sentimenti ci sono, mentre Pietro Delle Piane sfoggia tutta la maturità dei suoi 46 anni spalleggiando il ganzo di Ladispoli. Al falò con Filippo Bisciglia, Ciavy guarda Valeria incollarsi come la carta moschicida ai pettorali del single Alessandro ed è incredulo: la fidanzata che “ruba” in casa del ladro (cioè la sua). Gli passano davanti tutte le camere d’albergo geolocalizzate da Valeria e sbotta: “E’ entrata da vittima e invece lo sono io”. Noi aneliamo il limone tra Valeria e Alessandro, dai e dai, dai e dai, ma succede tutto tranne quello. A levarci tutta la poesia di una vendetta in mondovisione ci pensa, a fine esterna, Annamaria: “Valeria, ci credo che non vi siete baciati co’ sto herpes!”.

Ciavy è colpito nell’orgoglio mascUlo nonostante gli occhialini da Mastro Geppetto e la camicia con gli ananassi. Per Valeria non ci sono video del baldanzoso Ciavy e così scioglie la confusione dei suoi pensieri nel giubbotto di pelle del tentatore che le alita in faccia. La seconda puntata termina con Ciavy che sembra baciare di sfuggita le labbra di una tentatrice e che chiede il faccia a faccia dopo aver visto Valeria entrare nella casa dei single dove non ci sono le telecamere: “Voglio andarmene”. Cosa avrà fatto la ragazza di imperdonabile?