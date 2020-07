Alessandro e Sofia, dopo il falò alla seconda puntata escono da Temptation Island

Giada Oricchio 10 luglio 2020 a

Alessandro e Sofia escono alla seconda puntata di Temptation Island mano nella mano: il loro amore è più forte di qualche tradimento. Alessandro, 47 anni, ha chiesto il falò di confronto già alla seconda puntata di Temptation Island perché Sofia, 30, ha avuto il coraggio di dire che non lo ha mai tradito. Il rapporto è morboso: corna più che in un rifugio di alci.

Sofia sostiene che lui la lascia spesso e volentieri e che solo in quegli intermezzi ha frequentato altri uomini, poi passa dalla gocce di dolore a quelle di rabbia urlando come se fosse sul palco di Zelig: “Mi ricerca perché non ha alternative e non sa stare da solo. Ci amiamo però ci tradiamo”, ma la più bella è: “Se siamo in pausa e vado con un altro non è tradimento per me”. Un pelino esuberante. Sofia vorrebbe essere trattata da principessa ma è “abbandona dalla sera alla mattina come se fossi un sacco dell’immondizia”.

Al falò di confronto, Alessandro piagnucola: “Mi ha ucciso dentro in 48 ore” però quando arriva la fidanzata si fa pecora. La discussione si infiamma davanti ai video di carezzine, strusciamenti, bacini con durello della ragazza: “Non dici niente?” sbraita Alessandro e faccia di bronzo Sofia: “No perché non è niente. Guarda i contenutiiii, parlavo sempre di teeee. Anche gli alberi della Sardegna hanno capito che ti amoooo”.

Feroce la 30enne quando ulula alla luna: “Mi devi far finire di parlareeee!” e quello tace e abbassa gli occhi. Poi tocca fare il ripassino dei 3 giorni di Alessandro e Sofia cala la maschera dimostrando di aver studiato tutte le edizioni precedenti: “Qui sei in una difficoltà fotonica” di Katiana memoria.

Alla fine si scopre che Alessandro è un 50enne insicuro che appena sente “Ti amo” sorride come un babbasone e promette che d’ora in poi si fiderà di Sofia, seconda classificata al premio “donne odiose e dove trovarle”. Non hanno risolto un quarto dei loro problemi, ma si allontanano mano nella mano nella notte sarda.