Temptation Island, disperazione totale: Antonio si diverte così. Annamaria a pezzi

A Temptation Island, Antonio si prende gioco dei sentimenti di Annamaria che non si rassegna all’idea di lasciarlo dopo due anni e mezzo di svolazzamenti di fiore in fiore: "E' confuso, gli do tempo".

La seconda puntata di Temptation Island si apre con Annamaria, 43 anni, che piange tra le braccia di Valeria perché Antonio la fa sentire brutta e insicura: “Sono una codarda a non lasciarlo”. L’uomo invece ha messo il cuore in una ventiquattrore (cit.), si propone sfacciatamente a Ilaria: “Fuori potrei essere il tuo prototipo?” e si gioca la carta dell’uomo-padre-padrone-santo protettore: “Ti vedo molto cucciola, da proteggere”. Antonella Elia lo lapida: “Questo è uno str***o, è bruciato proprio”.

Come è possibile che questo 33enne banale e scontato nel modo di fare e parlare faccia tremare di dispiacere la gamba e le mani di Annamaria, donna fatta e finita? La 43enne vuole “i a casa mi” e si mette a fare le valigie, ma le altre fidanzate riescono a dissuaderla. Al falò, Antonio sfoggia una faccia tosta da versione Sky pacchetto Super Premium: “Faccio il forte, mi vivo l’esperienza, ma mi manca. Lei mi deve accettare per quello che sono”. Cioè traditore, fedifrago, piacione, bugiardello e inaffidabile. E infatti Annamaria vede Antonio curar il mal d’amore facendo il gallo nel pollaio di Ilaria: “In fondo sono un cucciolone”. La fidanzata esplode: “Sta facendo una gran brutta figura. Ha preso una capata per questa ragazza. Gli faccio finire la vacanza sulle mie spalle”. In verità sono quelle della De Filippi.

In un altro RVM, Antonio la tocca pianissimo nell’idromassaggio: “Ilaria sei superstiziosa? Ti faccio toccare una cosa…” e giù a sganasciarsi con la bocca larga quanto quella di una rana. Bisciglia ha un altro filmato, Annamaria si rifiuta di guardarlo, ma le comari del tronco si ribellano in coro: “Nooooo, devi vederlo!”.

Antonio durante una cena in riva al mare con Ilaria inizia a sbiascicare: “dentro, fuori, mi apro, mi chiudo, non può essere tutto come vuole lei, per me è perfetta nelle sue imperfezioni, non dimentico che dall’altra parte ho una donna che mi ama”. Fa il parac**o, Annamaria lo intuisce, ma pur di non rimanere sola si fa di nuovo zerbino: “E’ confuso, gli do tempo”. O corda per impiccarsi perché dalle anticipazioni della terza puntata si vede Antonio andare al largo con Ilaria senza microfoni, abbassare i costumi e avere altre uscite infelici. Temptation Island non serve per riunirli, ma per far capire alla finta cieca Annamaria cosa è capace di fare l'intraprendente Tonio lontano dalle telecamere.