Vendetta Pd-M5s: la Rai fa fuori i "sovranisti" Cuccarini, Isoardi e Poletti

Restano senza conduzioni i principali "innesti" dell'era "gialloverde"

Terremoto in Rai, ecco tutta la verità sui nuovi palinsesti per la prossima stagione. Che saranno presentati ufficialmente il prossimo 1° luglio, ma molti tasselli del complicato puzzle sono già andati al loro posto. In particolare si va chiarendo di giorno in giorno il day time di Raiuno che sarà decisamente rivoluzionato, a partire dalla chiusura de «La prova del cuoco», sostituito dal nuovo programma di Antonella Clerici «La casa nel bosco». E a saltare all'occhio è la tabula rasa di tutti i conduttori rilanciati nell'era "gialloverde", da Roberto Poletti - biografo di Salvini - eliminato da Uno Mattina, per arrivare a Elisa Isoardi - ex fidanzata del leader della Lega - rimasta senza collocazione, così come Lorella Cuccarini, "accusata" in passato di aver pronunciato dichiarazioni troppo "sovraniste". Un vero e proprio repulisti, insomma, in salsa pd-grillina.

La conduttrice recupera così, con un programma realizzato da casa sua, la posizione occupata in quella fascia oraria per tanti anni prima dell’avvicendamento con Elisa Isoardi. Prima de «La casa nel bosco» ci saranno anche quest’anno le «Storie italiane» di Eleonora Daniele così come ad aprire la giornata di Raiuno sarà sempre Uno Mattina, ma con due nuovi conduttori: al posto di Roberto Poletti (probabilmente destinato a far parte della squadra di inviati de «La vita in diretta») e Valentina Bisti, arrivano Alessandro Baracchini e Monica Giandotti, il primo conduttore anche dell’edizione estiva del programma, la seconda già vista in «Agorà estate».

Cancellata la Prova del cuoco della Isoardi. Ai fornelli torna la Clerici

Dopo il Tg1 delle 13.30, nella fascia che è stata finora di Caterina Balivo e del suo «Vieni da me» arriva Serena Bortone con un nuovo programma: la Balivo ha, infatti, deciso di lasciare il programma probabilmente per tentare nuove avventure. Quella della Bortone non è l’unico volto che il direttore di Raiuno Stefano Coletta porta con sè da Raitre. Sull’ammiraglia di viale Mazzini dovrebbe arrivare, infatti, anche Pino Strabioli che dovrebbe condurre «Il caffè di Raiuno», l’appuntamento del sabato mattina finora condotto da Lisa Marzoli e Andrea Velardi. Per la fascia oraria di «Vieni con me» si era ipotizzato anche il ritorno di Alessandro Greco con il quiz «Zero e lode», chiuso nel 2018 nonostante gli ottimi ascolti, ma il progetto non è andato in porto con grande disappunto degli innumerevoli fan del conduttore e del suo quiz.

Epurazione grillina in Rai: fanno fuori la più amata dagli italiani

Ancora nel fine settimana, alla guida di «Unomattina in famiglia» sono stati riconfermati Tiberio Timperi e Monica Setta, complici gli ottimi ascolti ottenuti nella stagione che sta per concludersi (il programma finirà domenica 29 giugno, quasi un mese dopo il previsto come altri programmi della rete, per le variazioni di palinsesto dovute all’emergenza coronavirus).

Nel pomeriggio, Alberto Matano sarà da solo a condurre «La vita in diretta»: Lorella Cuccarini, al momento senza collocazione (così come Elisa Isoardi), non sarà infatti sostituita. Per lei si era parlato di un possibile arrivo nella fascia pomeridiana della domenica, quella dopo «Domenica in» (che sarà condotta nuovamente da Mara Venier), già occupata da Francesca Fialdini con il suo «Da noi... a ruota libera» che, però, è stato riconfermato anche per la prossima stagione. Per la Fialdini si parla anche di un progetto destinato a Raitre. Confermato anche Marco Liorni alla guida di «Italia sì», Amadeus alla conduzione di «Soliti ignoti» e del «Festival di Sanremo» (sembra, invece, arenata la trattativa per un programma musicale che il conduttore aveva proposto per l’autunno 2020) e Flavio Insinna a «L’eredità». Per quanto riguarda il prime time, al momento sono stati confermati «Ballando con le stelle» di Milly Carlucci e «Tale e quale show» di Carlo Conti: entrambi dovrebbero tornare a settembre.

Da Raiuno a Raidue, una delle conferme ha il volto di Bianca Guaccero con il suo «Detto fatto». L’attrice-conduttrice sembrava a un passo dal porre fine all’avventura pomeridiana ma, alla fine, ha deciso di rimanere e attualmente si sta lavorando per rinnovare il format. Prima di «Detto fatto» potrebbe andare in onda Milo Infante con un nuovo talk-show ancora tutto da definire. Su Raitre, infine, è ormai quasi certo l’abbandono di Federica Sciarelli a «Chi l’ha visto?»: la giornalista lascerà per una prima serata di approfondimento politico sempre sulla rete diretta da Franco Di Mare.