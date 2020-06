Cancellata la Prova del cuoco della Isoardi. Ai fornelli torna la Clerici

Giada Oricchio 03 giugno 2020 a

RaiUno “mette a dieta” (in senso assolutamente figurato) Elisa Isoardi: cancellata la Prova del Cuoco, lo storico cooking show della rete ammiraglia. A darne l’anticipazione due mesi fa e oggi la conferma è il sito Dagospia. Il direttore Rai, Stefano Coletta, ha eliminato il programma dai palinsesti autunnali causa bassi ascolti. “La Prova del Cuoco” targata Isoardi non è mai decollata: non è riuscita a conquistare il cuore, pardon… la pancia del pubblico a sua volta restio a digerire l’addio della ventennale padrona di casa Antonella Clerici.

Poche settimane fa, Elisa Isoardi, in un’intervista al sito “Tiscali”, aveva risposto per le rime al sito di Roberto D’Agostino, reo di aver riportato la “polpetta avvelenata” dell’indiscrezione: “In questo momento si legge di tutto. Mi riferisco a Dagospia. Ma, con tutto il rispetto per Roberto, il mio direttore si chiama Stefano Coletta e la mia azienda si chiama Rai. Conosco e stimo D’Agostino però quando si fanno queste cose bisogna sempre pensare alle conseguenze. Per quanto mi riguarda ho le spalle larghe e le cose cerco di farmele scivolare addosso. Il che non vuol dire che io debba rimanere per forza a “La Prova del cuoco”. Ma, attenzione, ci sono persone e quindi famiglie che lavorano con me. Ed è delicato quando si scrive, senza niente di ufficiale, che un programma viene chiuso. Bisogna informarsi. E, se così fosse, mi dispiacerebbe saperlo dai blog”. Sempre voci di corridoio parlano di un ritorno di Antonella Clerici in un programma di cucina, magari da quella di casa sua.