Epurazione grillina in Rai: fanno fuori la più amata dagli italiani

Lorella Cuccarini in procinto di essere esclusa da La vita in diretta. E ci sarebbe la manina di Spadafora...

La più amata dagli italiani, ma probabilmente non dai grillini. Fa scalpore l'indiscrezione secondo la quale la balleria e showgirl Lorella Cuccarini starebbe per essere estromessa dalla condizione de La Vita in diretta, contenitore pomeridiano di Rai Uno, per lasciare al timone il solo Alberto Matano, attualmente coconduttore. La decisione sarebbe stata presa dal direttore di rete Stefano Coletta e, come al solito, avrebbe una matrice politica secondo quanto scrive Marco Zonetti su "notizie nazionali".

Sembrerebbe infatti che ad aver fatto pressioni in tal senso sia stato il ministro dello Sport Vincenzo Spadafora, da sempre molto attento a quanto si muove in Rai per conto del Movimento 5 stelle. La Cuccarini, peraltro è da tempo etichettata per alcune sue presunte simpatie "sovraniste" desunte da alcune prese di posizione sui social, Celebri, a tal proposito, alcuni duetti non proprio in punta di fioretto con la "progressista" Heather Parisi. Le due, tra l'altro, mal si tolleravano anche in passato, quando condivisero persino il palco in alcuni show televisivi.

Peraltro la Cuccarini non sarebbe la prima presunta "sovranista" a rischiare il posto in questa nuova stagione Rai targata Pd e 5 stelle. Anche Elisa Isoardi, infatti, starebbe per perdere la conduzione de La prova del cuoco a vantaggio di un ritorno di Antonella Clerici. La colpa della Isoardi? Naturalmente quella di essere la ex di Matteo Salvini...