Mara Venier, il piede rotto è un caso. Lei sbotta contro Tiberio Timperi e Gianni Ippoliti: due poveracci

Vigilia di “Domenica In” movimentata per Mara Venier. La conduttrice del contenitore domenicale di RaiUno si è scagliata contro Tiberio Timperi e Gianni Ippoliti: “Siete due poveracci che pensano di divertire il pubblico prendendo in giro una persona che sta soffrendo”.

Mara Venier risponde per le rime a Tiberio Timperi e Gianni Ippoliti che stamane a “Unomattina in Famiglia”, il programma di RaiUno, l’hanno presa in giro per il piede rotto. Nello storico spazio dedicato alla rassegna stampa parodia (famose le foto dei vip che cucinano con i fornelli spenti), Ippoliti ha ironizzato sullo scatto che ritraeva Mara Venier in sedia a rotelle a causa del piede rotto a seguito di una caduta dalle scale: “Ormai è diventato un must, molte si ingessano nelle loro trasmissioni televisive”. Una battuta fuori luogo e mal riuscita che Timperi ha trovato divertente, a differenza della coconduttrice Monica Setta che ha subito stigmatizzato la spiritosaggine: “Sta soffrendo ed è anche molto brava”.

L’episodio non è sfuggito a Mara Venier che prima di recarsi agli studi “Fabrizio Frizzi” per condurre la terzultima puntata di “Domenica In” ha pubblicato un post durissimo su Instagram: “Cari Gianni Ippoliti e Tiberio Timperi non si ironizza e si ride sul dolore e la sofferenza di una persona… siete due poveracci!!!”. Poi ha ringraziato Monica Setta per averla difesa.