Che caos in Rai. La Venier si vendica di Timperi con gli ascolti

Il caso “piede rotto” di Mara Venier scuote la Rai, ma non gli ascolti di “Domenica In”, il programma domenicale di RaiUno affidato a Mara Venier anche per l’anno prossimo. Il 14 giugno, il contenitore che “agita, ma non mescola” come il Martini di James Bond, alto e basso, intrattenimento e attualità, è stato premiato da ascolti record. “Domenica In” ha totalizzato 2 milioni 975 mila pari al 19,89% di share nella prima parte e 2 milioni 763 mila per il 22,11% nella seconda consacrandosi programma più visto nel daytime. Questi dati sono migliori delle domeniche precedenti e ciò significa due cose: il progetto è buono e l’antipatica querelle “casalinga” sull’importanza di suscitare pietà (causa piede ingessato) ai fini dei dati Auditel, è priva di fondamento (non c'era più l'effetto curiosità per l'incidente).

Tutto è iniziato domenica mattina: nel corso del programma “Unomattina in famiglia”. Gianni Ippoliti e Tiberio Timperi avevano sbeffeggiato Mara Venier per il gesso dicendo che le aveva fatto gioco per gli ascolti: “Ormai è diventato un must, molte si ingessano nelle loro trasmissioni televisive. L’inquadratura del piede rotto è stata la punta d’ascolto del programma, sono dati ufficiali”. La co-conduttrice di “Unomattina in Famiglia”, Monica Setta, aveva rimproverato i colleghi, mentre la Venier ha risposto via Instagram: “Timperi e Ippoliti siete dei poveracci. Non si fa ironia sul dolore altrui”.

La polemica è scoppiata come una bomba in Rai ed è proseguita perché Tiberio Timperi ha replicato dal suo profilo Instagram: “Spiace che ironia, affetto e familiarità vengano scambiate per un insulto. Un bacione Mara”, ma non si è scusato per la battutaccia e Mara Venier ha rincarato la dose nel corso del collegamento con Stefano De Martino: “Ti sei ingessato la gamba? La tua ironia mi piace, non è becera come quella di qualcun altro e non mi riferisco a Ricci che saluto. Ma non voglio fare più polemiche. Siccome qualcuno dice che Domenica In va bene per il mio gesso non è carino, il programma va bene non per il gesso di Mara Venier ma perché è di successo grazie a un gruppo di autori e collaboratori meravigliosi e anche grazie alla fatica che uno fa per renderlo di successo. W la Rai e W Coletta”.