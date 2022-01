Sulla Belloni ha ragione Salvini. Le chat segrete del Pd: avevano scelto lei, poi di notte...

29 gennaio 2022 a

Ha ragione Matteo Salvini. Per il Pd il nome buono per il Quirinale era quello di Elisabetta Belloni, capo dei servizi segreti del Dis, Ma non sarà lei la prima donna presidente della Republica, almeno in queste elezioni. A confermare un dato fondamentale per decifrare la fitta rete di trattative sfumate, veti e porte in faccia che ha portato alla rielezione - suo malgrado - di Sergio Mattarella è un messaggio interno girato nelle chat segrete del Pd lombardo. I dem di Enrico Letta fino a venerdì sera erano orientati sulla Belloni (nome tra l'altro più che benvoluto dal Movimento 5 stelle), è un dato di fatto. Cosa è accaduto poi nella notte per averla silurata?

Dai messaggi che abbiamo potuto visionare si parla di "concrete le possibilità. di avere una donna come prossimo Presidente". Le chat riavvolgono il nastro alla mattina del 28 gennaio. "Una lunga giornata, con due votazioni, riunioni e incontri riservati. Al mattino va in onda il tentato suicidio del centrodestra. Salvini, Meloni e co. hanno tentato la spallata. Una forzatura non giustificata dai numeri del parlamento e incomprensibile perché promossa candidando la seconda carica dello stato. Che si è prestata.. purtroppo" è la ricostruzione a uso e consumo dei dem lombardi.

"Unico risultato positivo: adesso è plasticamente evidente che il Presidente della Repubblica con gli equilibri di questo parlamento non si può che deciderlo insieme. E infatti da un paio d’ore sono partite le trattative. I leader si sono visti. I nomi sono stati fatti. È la combinazione delle priorità dei diversi partiti porta alla figura di Elisabetta Belloni, per anni Segretario generale della Farnesina e ora capo del DiS, il dipartimento che coordina i servizi di intelligence. Per la prima volta sarebbe una donna a diventare presidente della repubblica. Più tardi ci ritroveremo come grandi elettori del PD per decidere" è l'annuncio dell'accordo imminente sul capo degli 007. Poco dopo la fumata nera. Perché?

