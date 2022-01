Salvini e la trattativa sul Quirinale: "Ho fatto di tutto per la prima presidente donna"

29 gennaio 2022 a

A "Maratona Quirinale" Matteo Salvini in collegamento con il giornalista Enrico Mentana ricostruisce le trattative per il Quirinale, in particolare sul fallimento della candidatura di Elisabetta Belloni: "Io non ci avevo pensato. Mi è stata proposta da Pd e M5S, ho fatto di tutto per dare agli italiani la prima presidente donna" sottolinea il leader del Carroccio che affronta anche il tema della frattura con Giorgia Meloni: "E' un'amica - dichiara - che ha fatto una scelta legittima". Una resa quella della Lega al Mattarella bis? No, piuttosto una presa d'atto.

