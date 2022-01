Occhio al blitz per Mattarella bis, Toti mette in guardia sul Quirinale

29 gennaio 2022 a

I centristi sembrano convergere sul nome di Pier Ferdinando Casini. La corsa al Qurinale è ancora in corso e Giovanni Toti illustra la strategia dei centristi. "Calcolando anche i grandi elettori di Forza Italia possiamo contare su quasi 200 voti - dichiara Toti - E se coinvolgiamo anche Italia Viva potremmo partire da quota 250". Poi Toti mette in guardia sul possibile blitz dei grandi elettori sulla rielezione di Sergio Mattarella. "Se non ci diamo una mossa andremo in quella direzione a furor di grandi elettori - dichiara Toti - I grandi elettori scavalcheranno anche le indicazioni dei partiti".

Senza nome condiviso ci asteniamo, Salvini sul voto Quirinale

Riunione nella notte tra i vertici di FI e il gruppo dei centristi. Il coordinatore azzurro Antonio Tajani, ha incontrato il segretario Udc Lorenzo Cesa e i leader di Noi con l’Italia, Maurizio Lupi, e Coraggio Italia, Giovanni Toti. I gruppi avrebbero deciso un maggior coordinamento tra di loro per far valere la posizione di contrarietà alla candidatura di Elisabetta Belloni, che nella notte sembra essere già tramontata. Tra FI e i centristi alto è il gradimento per Pier Ferdinando Casini, ma - viene riferito - in tanti anche nelle votazioni di oggi scriveranno sulla scheda il nome di Sergio Mattarella.

