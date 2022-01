Valanga di voti, i grandi elettori vogliono il Mattarella bis

29 gennaio 2022 a

Il Parlamento chiede al presidente Sergio Mattarella di restare al Quirinale per un altro settennato. Alla settima votazione, appena conclusa, i grandi elettori hanno votato in massa per il Capo dello Stato che ha raggiunto quota 387 preferenze. Ha superato i 336 voti raccolti ieri ma non ha ancora raggiunto il quorum di 505 preferenze. L'ottava votazione è prevista alle 16.30.

Svolta Quirinale, Draghi chiede a Mattarella di restare al Colle

Il Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, ha ottenuto 387 voti nel settimo scrutinio per l’elezione del Capo dello Stato. 64 sono andati al Carlo Nordio, indicato da Fratelli d’Italia, 40 a Nino Di Matteo. Presenti 976, votanti 596, astenuti 380. Le schede bianche sono state 60, le nulle 4, i voti dispersi 9. Hanno ottenuto preferenze anche Pier Ferdinando Casini, 10; Elisabetta Belloni, 9; Luigi Manconi, 6, Marta Cartabia, 4, Mario Draghi 2.

