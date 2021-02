Forza Italia con Draghi: è una garanzia. Sì al governo dei migliori

05 febbraio 2021 a

Tre posizioni diverse, quelle espresse dalle forze centrodestra al termine della giornata di consultazioni del premier incaricato Mario Draghi. Un no secco da parte di Fratelli d'Italia, un sì condizionato quello che potrebbe arrivare domani dalla Lega (la delegazione del partito di Matteo Salvini sarà ricevuta da Draghi alle 11).

Da Forza Italia, senza Silvio Berlusconi restato in Provenza per motivi di salute (ma dovrebbe esserci per un secondo giro di consultazioni), arriva invece una apertura forte. "L’alto profilo del Presidente Draghi, che fu proprio il governo Berlusconi a volere prima alla guida di Bankitalia e poi della BCE, è garanzia non solo della credibilità del nuovo esecutivo in Europa e nel mondo, ma anche della serietà di un progetto intorno al quale il Paese si possa riunire. È quello che il Presidente Berlusconi per primo ha chiesto per settimane e quindi è naturale la disponibilità di Forza Italia a fare la sua parte", ha detto il vicepresidente di FI, Antonio Tajani, al termine del colloquio con Mario Draghi alla Camera.

"Insieme alla delegazione dell’Udc abbiamo confermato al presidente incaricato il pieno appoggio anticipato dal presidente Berlusconi durante un lungo colloquio telefonico. Forza Italia si aspetta un esecutivo di alto livello, capace di rappresentare il Paese coinvolgendo le forze migliori del Paese per affrontare insieme la più grave emergenza economica e sanitaria dal Dopoguerra", ha detto Tajani.

Nessun veto alle altre forze chiamate ad appoggiare il governo, ma una cosa Forza Italia la chiarisce: "Questo non implica la nascita di una nuova alleanza politica ma un governo dei migliori. L’alto profilo del presidente Draghi è garanzia non solo della credibilità dell’esecutivo in Europa e nel mondo ma anche della serietà del progetto".

Sul tavolo del premier incaricato le proposte azzurre. "Forza Italia è pronta a dare un contributo di idee e di programmi, in questo spirito abbiamo consegnato al Presidente incaricato due dossier relativi al piano per il Recovery Plan e al piano vaccinale, elaborati nei giorni scorsi dai nostri esperti e dai nostri parlamentari. Oltre a questo, nel corso dell’incontro abbiamo approfondito diversi aspetti programmatici sui quali Forza Italia si attende dal nuovo governo risposte innovative adeguate ha spiegato Tajani, al termine delle consultazioni.

Con la delegazione di Forza Italia si è concluso il secondo giorno di consultazioni a Montecitorio del presidente del Consiglio incaricato, mario Draghi. Domani, terzo e ultimo giorno del primo giro di consultazioni, Draghi riceverà le delegazioni della Lega, alle ore 11, e del Movimento 5 stelle, alle 12,15. Allora il quadro sarà più chiaro e si inizierà a capire sel il governo Draghi avrà i numeri per vedere la luce.

