Mario Draghi incontra i partiti. Matteo Salvini: "Nostri ministri? O ci sei o no"

"O ci sei o non ci sei, non è il momento di cose strampalate come l'appoggio esterno ad un esecutivo Draghi. Il messaggio di Matteo Salvini fuori dal Senato arriva forte e chiaro: nel governo di SuperMario il leader della Lega ci vuole stare ma soltanto con dei ministeri. "Noi alla richiesta del presidente della Repubblica rispondiamo che ci siamo" per il tentativo di formare un governo Draghi, che domani incontrerà la delegazione della Lega. "Se poi non ci fossero le condizioni, lo ringraziamo e stiamo all'opposizione - precisa Salvini - ma l'intenzione è di partecipare da primo partito del Paese". Insomma ci dovrebbero essere ministri della Lega nel prossimo esecutivo? "Non facciamo le cose a metà. Se ci siamo, ci siamo. Altrimenti, diamo una mano dall'opposizione, come abbiamo fatto nell'ultimo anno e mezzo" dichiara il leader della Lega

