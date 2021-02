FdI dice no a Draghi: "Siamo coerenti con le nostre idee"

Giorgia Meloni dopo l'incontro con Mario Draghi: la posizione del partito non è cambiata

Paolo Zappitelli 05 febbraio 2021 a

a

a

Nessuna fiducia al governo ma se ci saranno provvedimenti che ci convincono li voteremo. La leader di FdI Giorgia Meloni esce dall'incontro con Mario Draghi e spiega che la posizione del suo partito non è cambiata. "Darei il nostro voto - aggiunge - ma solo se fosse un esecutivo a tempo con le elezioni da fare al massimo entro settembre. Ma questo non è quello che mi pare sia la scelta di Mario Draghi". La leader di FdI fa capire che la decisione non è di bocciatura nei confronti dell'ex presidente della Bce ma una questione di coerenza: abbiamo sempre detto che non saremmo entrati in un esecutivo tecnico, con dentro Leu, Pd e Cinque Stelle e così faremo. «Temo che si stia andando verso una maggioranza in cui i partiti preponderanti sono gli stessi che ci hanno portato al disastro - spiega ancora - Fratelli d’Italia non andrà mai al Governo con il Pd, con il M5S e con Renzi». Poi si concede anche una "punzecchiatura" a Salvini: "Lui che il governo con i Cinque Stelle lo ha già fatto dovrebbe essere convinto di starne alla larga molto più di me". "Le nostre proposte non sono mai mancate - aggiunge Giorgia Meloni - e non mancheranno. Speriamo di trovarci di fronte a qualcuno che abbia maggiore voglia di ascoltare di quanto è avvenuto in passato. Per dare una mano non abbiamo bisogno di ministri e sottosegretari, se arriveranno provvedimenti che consideriamo utili per far ripartire l’Italia noi sosterremo quei provvedimenti». «Spero in un cambio di passo - prosegue - ma il timore è che con maggioranze uguali alle precedenti questo non possa avvenire». Mario Draghi «ha detto delle cose condivisibili sul piano economico; in particolare quando dice che bisogna tornare a una spesa buona. Ma serve discontinuità con passato». Infine il rapporto con la coalizione di centrodestra: «Vedremo come finirà: il centrodestra per noi resta un valore, si è diviso varie volte in questi anni ma abbiamo sempre ricostruito»,

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.