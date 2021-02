Mario Draghi, la profezia bomba di Lorenzo Bini Smaghi: "Starà lì un anno e poi..."

Giada Oricchio 05 febbraio 2021 a

Lorenzo Bini Smaghi, economista e conoscitore di Mario Draghi, ha spiegato nel corso del programma di LA7, “L’Aria che Tira”, venerdì 5 febbraio, quali saranno le mosse di Mario Draghi: “E’ un seduttore, ha convinto Conte ad appoggiarlo e lo farà anche con gli altri. Tra un anno sarà altrove. Scriverà il Recovery Plan e il piano vaccini e poi lascerà. E’ come una safety car”. E Myrta Merlino ironizza: “Li intorterà tutti!”.

L’economista Lorenzo Bini Smaghi ha spiegato a Myrta Merlino cosa ci si può aspettare dall’ex presidente della BCE: “Ritengo che sia stato dato troppo poco peso a quello che è successo ieri. Conte ha incontrato Draghi e due minuti dopo è uscito e al tavolino ha detto che lo appoggiava. Questo significa che deve aver detto a Conte ‘ho peso il tuo posto, ma tu sei un leader, ho bisogno di te, insieme abbiamo una grande responsabilità, lavoriamo per il Paese’ e così via. Penso che Draghi abbia charme, ha una grande capacità di convincimento, è un seduttore. Deve aver spiegato a Conte, che non ha alcuna intenzione di tornare a casa e lasciare la politica, che proprio grazie al suo arrivo, resterà lì perché a differenza loro non ha alcuna intenzione di fare politica. E Draghi farà la stessa cosa con Salvini. Ricordo che i problemi di Mario Monti cominciarono quando le forze politiche capirono che avrebbe fatto un suo partito, ecco Draghi non ci pensa proprio”. Myrta Merlino ha sottolineato questo passaggio: “Mi scusi, io sono terra, terra, mi sta dicendo che Draghi li intorterà tutti?” e Bini Smaghi: “Non volevo usare questo termine però sì, spiegherà a tutti che tra un anno se ne va, che deve essere aiutato a portare l’Italia in una situazione migliore e con risorse che gestirà chi verrà dopo di lui. Draghi non vuole restare e fare politica. Per questo l’ho paragonato alla Safety Car della F1”.

La Merlino ne ha approfittato: “La userò come la Sibilla. Cosa farà Draghi?” e l’economista: “Farà il Recovery Plan e il piano vaccinazione, farà le cose tecniche, non politiche. Risolverà le cose che la precedente maggioranza non è riuscita a fare”, “Quindi non rimarrà due anni come si ipotizzava. In pratica dirà ai partiti: lasciatemi fare, rincollo i cocci e poi lascio a voi la baracca, la bottiglia, chiamiamola come vogliamo” lo ha incalzato la conduttrice e Bini Smaghi ha confermato: “E’ quello che ci si aspetta da lui. Non starà due anni perché significherebbe prendere decisioni politiche e non penso che voglia farlo. Secondo me i 5 Stella e la Lega staranno dentro per il motivo che le ho detto, perché dopo toccherà a loro e quindi sarà un vantaggio per chiunque andrà al Governo partire dalle misure decise da Draghi. Non penso a personaggi politici forti nel governo, ma dirà loro che i prossimi a governare sono loro e quindi ‘dammi una mano, sarai tu che governerai con quei 209 miliardi’ ed è proprio quello che vuole la Lega”.

Infine il professore ha negato di aver sentito Mario Draghi precisando: “Quando ti chiama il Presidente della Repubblica in una situazione di crisi è difficile dire di no. Io ho sempre pensato che non avrebbe accettato un simile incarico tranne nel caso in cui l’Italia si fosse trovata in una situazione drammatica. Però ripeto lo fa con lo spirito di dare un contributo al Paese e poi andare oltre, fare altro. Senza contare che non dovrà fare lacrime e sangue come Monti, anzi”.

