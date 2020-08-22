Ampliare la rete dei tamponi. Ora lo vuole anche il Pd

emergenza

«In questi giorni è fondamentale garantire la possibilità a tutti i cittadini di eseguire i tamponi per la ricerca del virus Sars-CoV-2, anche in virtù del rientro dalle ferie e dell’imminente riapertura delle scuole. La Regione Lazio ampli la rete dei laboratori che eseguono i test virologici, verificando anche l’idoneità dei laboratori privati, cosi come previsto dalla legge 17 luglio 2020 n. 77, il cosiddetto Decreto rilancio. Anche il Consiglio regionale, a larga maggioranza, ha recentemente avanzato questa richiesta». Così in una nota Marco Vincenzi, presidente del gruppo del Partito democratico in Consiglio regionale del Lazio.

«Faccio appello affinché si proceda in tal senso - sottolinea - soprattutto in vista di un ulteriore incremento della necessità di diagnosi che deve essere il più possibile tempestiva, al fine di individuare le persone contagiate dal Covid, ammalate e no, e contrastare la ripresa della circolazione del virus come si sta registrando nel mese di agosto».