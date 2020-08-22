Ampliare la rete dei tamponi. Ora lo vuole anche il Pd

«In questi giorni è fondamentale garantire la possibilità a tutti i cittadini di eseguire i tamponi per la ricerca del virus Sars-CoV-2, anche in virtù del rientro dalle ferie e dell’imminente riapertura delle scuole. La Regione Lazio ampli la rete dei laboratori che eseguono i test virologici, verificando anche l’idoneità dei laboratori privati, cosi come previsto dalla legge 17 luglio 2020 n. 77, il cosiddetto Decreto rilancio. Anche il Consiglio regionale, a larga maggioranza, ha recentemente avanzato questa richiesta». Così in una nota Marco Vincenzi, presidente del gruppo del Partito democratico in Consiglio regionale del Lazio.Emergenza sbarchi e Covid, binomio al collasso
«Faccio appello affinché si proceda in tal senso - sottolinea - soprattutto in vista di un ulteriore incremento della necessità di diagnosi che deve essere il più possibile tempestiva, al fine di individuare le persone contagiate dal Covid, ammalate e no, e contrastare la ripresa della circolazione del virus come si sta registrando nel mese di agosto».