L'asse tra Pd e Islam e il comizio in moschea

Sinergie

Lorenzo Pacini, quello dei «vetrai che lavorano» dopo gli scontri ospite d'onore nel centro di via Padova a Milano per fare campagna

Uno spartito doppio, che non spaventi i (pochi) cattolici progressisti rimasti e strizzi l’occhio al (nuovo) elettorato di riferimento: l’universo musulmano. Il Partito Democratico ha gettato la maschera e ha deciso di appoggiare l’Islam politico nella corsa verso lo scranno più alto di Palazzo Marino. E così il candidato sindaco Lorenzo Pacini domenica prossima, il 15 novembre, sarà la guest star nella moschea di Via Padova 366 per un evento dedicato alla «solidarietà islamica» con il gruppo musulmano “Navigatori del bene” insieme all’Associazione Islamica di Milano.

Pacini, assessore nel Municipio 1 del capoluogo lombardo, è diventato famoso al grande pubblico per una frase diventata il simbolo della sua cultura politica. Ospite alla trasmissione televisiva “Dritto e Rovescio”, in onda su Rete 4, il nipotino di Carlo Marx ha commentato con nonchalance gli scontri avvenuti durante le manifestazioni per il caro vita. Quelle, per intendersi, organizzati dai ProPal e dagli antagonisti, che hanno cercato di recitare la parte degli studenti. Il Mamdani meneghino ha esposto, senza pudore, il suo programma di governo. «Il centrodestra si occupa delle vetrine, come se le vetrine contassero di più della vita e degli stipendi degli italiani, sono ossessionati da questa cosa qui, perché non sanno dare risposta su altro, su nient’altro. Nessun lavoratore ha perso il lavoro per colpa delle vetrine, anzi: è stato dato lavoro ai vetrai, se proprio la vogliamo mettere così». Come dire, i maranza che hanno messo a ferro a fuoco la città andrebbero ringraziati.

Un delirio che, ora, si completa con questa alleanza tra la sinistra e l’Islam politico. Quello che non considera la donna al pari dell’uomo, ha una cultura sugli animali ferma all’Alto Medioevo e bolla cattolici ed ebrei come infedeli da convertire. Con le buone o con le cattive. Per comprendere appieno l’importanza dell’appuntamento di domenica prossima è sufficiente guardare il profilo Instagram dei Navigatori del Bene, un gruppo «giovanile e collettivo di attivismo attivo a Milano, che unisce iniziative di volontariato, studio e partecipazione sociale». E leggere il post che anticipa l’evento. «C’è chi sta bene e chi ha bisogno. Ma la solidarietà riguarda tutti. La solidarietà islamica è una questione politica. Le elezioni municipali cambiano la vita di chi dipende dalle infrastrutture pubbliche per lavorare, curarsi, vivere. E chi è a posto deve sapere per chi vota».

Chiaro, lampante, diretto. Un messaggio che viene correlato da un video, nel quale si vedono dei giovani musulmani. «Non è una questione da salotto. Anche chi è ricco, anche chi è comodo deve occuparsi dei suoi fratelli che non sono nella sua stessa condizione. La solidarietà è una questione politica (un concetto essenziale, che viene ribadito anche nel girato)». Nella seconda parte viene inquadrata una ventenne (ovviamente col velo). «Tra poco ci saranno le elezioni municipali, che potrebbero cambiare profondamente la vita di chi dipende dalle infrastrutture pubbliche, per andare a lavoro, per curarsi e per vivere. E anche chi non ne necessita, deve informarsi bene, per sapere chi sta votando e per cosa si sta votando». Una seconda ragazza (anch’essa col velo) continua il ragionamento: «Domenica 15 novembre in via Padova 366 noi ci incontriamo insieme a Lorenzo Pacini per parlare proprio di questo, solidarietà, non per per altro ma perché la solidarietà islamica è una questione politica». Un outing limpido, lapalissiano: il mondo musulmano deve votare per il Partito Democratico per continuare ad aver accesso (spesso gratuitamente) ad una importante serie di servizi pubblici. Dalle case popolari alle mense delle scuole per i propri figli, senza dimenticare i servizi medici e ospedalieri. Un matrimonio, quello tra Islam politico e Pd, che rischia di travolgere i valori fondanti del nostro Paese e dell’Occidente più evoluto.