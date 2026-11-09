Cosa ci tiene uniti? Poco, purtroppo

Editoriale

E se tra qualche giorno fossimo in mezzo a una guerra? Non è ancora una previsione, ma solo la doverosa prefigurazione teorica di uno degli scenari globali da considerare. Non il più probabile, ma nemmeno il più improbabile. Certamente il più cupo.

Poniamo che Trump decida un’accelerazione sull’Iran (badate bene: potrebbe essere ben congegnata oppure sgangherata, possono accadere entrambe le cose). E poniamo che (più o meno in risposta, da parte di Teheran o di altri) scatti il passo ulteriore della guerricciola ibrida che è già in atto verso i paesi europei, magari con problemi seri di elettricità, di energia, insomma con danni seri per la nostra vita quotidiana. È lo scenario più lugubre, il peggiore. Che faremmo in quel caso?

Intanto: ci rendiamo conto del livello bassino delle nostre polemichette domestiche di questi giorni?Il mio vuole essere un avviso alla sinistra, che vedo purtroppo prigioniera dei suoi istinti peggiori, e per di più pare inebriata dai festeggiamenti dopo il midterm. Ma anche alla destra, che pure ha dimostrato con questo governo di essere decisamente meno esposta a questi rischi, e le va onestamente riconosciuto: Giorgia Meloni sì è mossa sempre da donna delle istituzioni, sapendo distinguere il momento della propaganda da quello della risposta di governo. Ecco, in un anno elettorale le divisioni sono fisiologiche.

La democrazia non è un club di anime affini: vive di contrapposizioni, di programmi alternativi, di una competizione che deve essere dura perché in gioco c’è il potere. Chi finge che si possa votare senza scontrarsi mente a se stesso. Ma c’è una differenza netta tra il conflitto legittimo e la tentazione di devastare tutto. Quando l’avversario diventa un nemico da annientare, non si sta più facendo politica: si sta consumando il capitale di fiducia senza il quale, dopo le urne, non si potrà far nulla. Perché c’è sempre un dopo.

Le elezioni finiscono, i vincitori e i vinti si ritrovano nello stesso Paese, con gli stessi problemi, gli stessi bilanci, le stesse emergenze. Conservare un legame, anche minimo, tra i contendenti, sarebbe un esercizio di realismo. Spero tanto di sbagliare: ma questa sinistra non ha alcuna intenzione di farlo. Vuole disperatamente buttare giù il governo, con ogni mezzo. Se ci riuscirà, occuperà tutto. Se non ci riuscirà, saboterà il sabotabile. Non mi pare una prospettiva rassicurante.