Perché il senatore Monti ha torto

L’analisi

Più austerità e più Europa: la ricetta tecnoprogressista non piace da anni Ma la sinistra continua a prescindere dal legame con gli elettori

Ieri sul Corriere della Sera il senatore a vita Mario Monti ha pronunciato la sua scomunica laica: non solo verso Donald Trump, rovinosamente sconfitto alle elezioni americane di medio termine, ma anche verso gli osservatori di mezzo mondo che, a dire del professor Monti, sono stati troppo a lungo indulgenti con lui.

Non basta nemmeno che, in nome della democrazia, Trump abbia perso. Il fatto che ci sia stato un «tentato omicidio», poi non realizzato, non esclude che il colpevole abbia sparato, ha spiegato con una ardita metafora Monti, transitato in un amen da rettore emerito a pubblico ministero.

Ma fin qui - condivisibile o meno nei toni e negli argomenti -c’è la coerente ostilità del senatore a vita verso un leader discusso e discutibile. Posizione che a onor del vero Mario Monti sostiene da sempre. Quello che però colpisce è che Monti non sembri interessato a soffermarsi sui sentimenti e i ragionamenti di chi ha votato Trump dieci anni fa e poi di nuovo due anni fa: è come se quegli americani non esistessero.

Come non esistono-è da presumere - i milioni di europei che da anni, a torto o a ragione, rifiutano quella che si potrebbe chiamare l’opzione tecnoprogressista, cioè la combinazione, a volte a guida politica e altre volte a guida tecnica, di professori e politici di centrosinistra con le loro ricette sempre uguali a se stesse: ci vuole più austerità e ci vuole più Europa.

E se poi quelle posizioni, com’è accaduto nell’Italia del 2011 e poi, quasi senza interruzioni, fino al 2022, hanno conquistato la cabina di regia delle nostre istituzioni a prescindere dal consenso popolare, può darsi che esse abbiano generato una reazione di rigetto. Va ricordato che Monti stesso divenne primo ministro nel pieno rispetto delle procedure costituzionali ma - appunto - senza che gli elettori lo avessero designato in qualsiasi modo. E lo stesso vale per il suo contestuale ingresso in Parlamento: con il laticlavio da senatore a vita, anche in questo caso-cioè-senza un voto popolare.

Ora, senza alcuna asprezza polemica, non sorge a Monti il dubbio che proprio questa separazione tra «kratos» e «demos», tra potere e volontà popolare, sia la causa di molti problemi? A torto o a ragione, molti elettori erano e sono tuttora contrari esattamente a questo meccanismo che li bypassa, che viaggia sopra le loro teste, e che in ultima analisi può dare una sensazione di svuotamento del significato stesso del voto.

Aldilà e al di qua dell’Atlantico, si è cercata per molte strade una reazione a quello che veniva percepito come l’unico pensiero «accettato»: a volte questa reazione ha preso vie populiste, altre volte vie sovraniste. Altre volte ancora, come in Italia, premiando nelle urne il centrodestra guidato da chi era rimasto all’opposizione dello schema «tecno-dem».Forse occorrerebbe partire da qui: Meloni e i suoi alleati Salvini eTajani sono stati scelti dagli elettori. E dunque (possono riuscirci o no, questo è un altro discorso) devono cercare di mantenere un rapporto con i cittadini che li hanno votati.

Si chiama consenso, democrazia. La ricerca del consenso- appunto- è un esercizio faticoso, rischioso, che può indurre a scelte discutibili: e discutere anche molto criticamente fa sempre bene. Ma l’importante è non prescindere mai dal legame con gli elettori: esigenza che ad alcuni protagonisti istituzionali del passato recente -pur autorevoli-sembra sfuggire.