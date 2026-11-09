Cybersicurezza, la linea di Tajani: “Minaccia generale, da G7 serve impegno forte”

europa sotto attacco

Dal G7 Esteri, in programma oggi e domani a Parigi, serve “un impegno forte per dare un segnale chiaro e per rafforzare anche il coordinamento tra di noi, perché l’attacco è generale”. L’ha dichiarato il ministro degli Esteri, Antonio Tajani, parlando dei cyberattacchi in Europa durante un punto stampa prima della partenza per la Francia. “Non si vince la battaglia in difesa della democrazia se non con un forte coordinamento di tutti i Paesi liberali e democratici dell’Unione Europea ma anche di quelli che fanno parte del mondo libero”, ha aggiunto Tajani.

“Le ultime settimane hanno portato ormai tutti i governi europei a confrontarsi con una realtà che nessuno di noi può nascondere: è in corso una pericolosa campagna di ”guerra ibrida” contro l’Europa, contro tutti i nostri Paesi. Sono attacchi che hanno preso di mira il traffico aereo, i supermercati e persino i centri trasfusionali. Dopo le campagne di disinformazione e la comparsa di droni misteriosi ai nostri confini e anche sui nostri aeroporti, agenti criminali stanno entrando nelle nostre reti, compromettendo la fiducia dei nostri popoli nella capacità delle democrazie di difendersi”. Lo dice Antonio Tajani in un intervento su La Stampa.

“E’ chiaro chi agita questa galassia di cyber-criminali. Chi vuole cambiare i confini dell’Europa con la violenza - spiega il ministro degli Esteri - Di fronte a questo scenario, il G7 deve dimostrare immediatamente la capacità di agire e reagire. Le grandi questioni internazionali non possono rimanere confinate nei documenti e nelle dichiarazioni diplomatiche; devono tradursi in risposte capaci di incidere sulla vita quotidiana delle persone, sulla sicurezza delle comunità. La credibilità delle nostre democrazie si misura anche dalla capacità di proteggere i cittadini. E questa la responsabilità che devono assumersi le principali democrazie occidentali: lanciare un messaggio politico forte e inequivocabile e costruire risposte concrete e coordinate”.

“Per questo - prosegue il vice premier - ho chiesto al ministro degli Esteri francese Jean-Noël Barrot di inserire la questione fondamentale delle minacce cyber nell’agenda della nostra riunione dei ministri degli Esteri G7 oggi e domani a Parigi. Difendere le nostre democrazie significa anche preservare i principi fondamentali: libertà, pluralismo e apertura. Ma significa, soprattutto, garantire che questi principi possano continuare a tradursi in sicurezza, fiducia e opportunità per i nostri cittadini e per le nostre imprese. Lo stesso approccio deve guidarci nell’intelligenza artificiale. Non possiamo subirne gli sviluppi, né lasciare che il governo delle nuove tecnologie sia appannaggio di pochi Paesi o grandi operatori tecnologici. Chi controllerà l’intelligenza artificiale avrà un vantaggio enorme su chi resterà indietro: non vogliamo che si approfondiscano i divari tra Paesi, ma che le nuove tecnologie contribuiscano a ridurli. La sfida, infatti, non è soltanto tecnologica, ma economica, sociale e strategica. In questo senso, il G7 ha una responsabilità che va oltre il coordinamento tra le principali economie avanzate. Non deve essere una fortezza chiusa in se stessa, ma una piattaforma di leadership internazionale, capace di dialogare con interlocutori diversi, costruire convergenze e contribuire a soluzioni concrete per i cittadini. È la visione che ha guidato la presidenza italiana del 2024, quando abbiamo voluto coinvolgere sistematicamente nei nostri incontri partner strategici e organizzazioni internazionali, dall’Algeria alla Turchia, dai Kenya alle istituzioni multilaterali”.

“Alla riunione dei ministri degli Esteri del G7 di Parigi - dice ancora Tajani - l’Italia intende promuovere una visione strategica integrata della sicurezza del nostro continente e del Mediterraneo allargato. Uno spazio centrale per gli equilibri del XXI secolo, dove si incontrano Europa, Africa, Medio Oriente e Indo-Pacifico, dove passano le grandi direttrici dell’energia, del commercio e della connettività; dove si misurano la nostra capacità di prevenire i conflitti, governare le interdipendenze e costruire lo sviluppo”.