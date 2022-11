Formigli cita Selvaggia Lucarelli e De Girolamo sbotta: "La figlia di Meloni..."

18 novembre 2022 a





"Siete arrivati a criticare Giorgia Meloni per essersi portata la foglia al G20 di Bali". La stoccata di Nunzia De Girolamo nello studio di PiazzaPulita, su La7, provoca la reazione a sorpresa del conduttore Corrado Formigli secondo cui, come espresso tra l'altro da Selvaggia Lucarelli, nessuno avrebbe criticato la premier per questo e pertanto la risposta di Meloni alle accuse è priva di senso.

Insomma la polemica è una "balla colossale" secondo il conduttore: "Non si capisce da dove siano nate le polemiche, secondo me nessuno a sinistra ha criticato la Meloni per aver portato a Bali la bambina, si tratta di una bufala". De Girolamo ribatte: "Guarda ti sbagli e ti sbagli di grosso". Formigli ricorda il post di Lucarelli che parla di polemica strumentale e propaganda da parte di Meloni perché le critiche non esisterebbero. "Se per attaccare Meloni devi usare Selvaggia, che è la donna che odia di più le donne al mondo, mi taccio" sbotta allora l'ex parlamentare.

Entrando nel merito della questione, De Girolamo ricorda a Formigli come della trasferta a Bali della figlia della premer si siano occupati alcuni articoli "dai giornali di sinistra e anche da Furio Colombo che ne ha parlato in tv", tra l'altro sulla stessa rete di PiazzaPulita. L'ex direttore de L'Unità, 91enne, nel corso de L'aria che tira aveva ricevuto una tirata d'orecchie da Myrta Merlini per aver fatto l'assurdo parallelismo tra la bambina volata in "top class" a Bali e quelli morti nel fondo del mare tentando la traversata verso l'Italia. "Giovedì prossimo faremo un accertamento, un debunking, per capire da dove è nata questa polemica", si smarca Formigli.