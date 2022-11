Furio Colombo, frase choc sulla figlia di Giorgia Meloni. Bufera su L'aria che tira

16 novembre 2022 a

Furio Colombo negli ultimi tempi ha abituato i telespettatori dei talk show ad attacchi violentissimi nei confronti del governo e in particolare di Giorgia Meloni. Ma quanto andato in onda mercoledì 16 novembre nel corso de L'aria che tira, su La7, ha forse passato il segno provocando la reazione sdegnata di tanti utenti che si sono sfogati sui social network. L'ex parlamentare di sinistra già direttore de L'Unità parlando dello scontro tra l'Italia e le Ong sui migranti fa un parallelismo choc tra i "bambini in top class" come la figlia della premier Meloni, a Bali con la madre impegnata nel G20, e quelli che annegano in mare nel Mediterraneo tentando di raggiungere le nostre coste.

Parole che lasciano di stucco la conduttrice Myrta Merlino che si dice d'accordo su molte delle critiche di Colombo al governo sull'immigrazione ma "nessuna colpa ha la figlia di Meloni, pensi che la politica del governo sia orribile ed è lecito farlo ma non metterei dentro la polemica i bambini", afferma la giornalista.

Incredibilmente il politico 91enne non si scusa e rincara la dose: "I bambini non li metterei neanche in mare, è questo il punto". Dopo qualche istante di silenzio imbarazzato Merlino prosegue la trasmissione. Intanto su Twitter si leggevano aspre critiche per le parole di Colombo. "Va bene criticare il centro destra o destra centro ma attaccare anche la figlia della Meloni mi sembra un po' troppo, ho dovuto cambiare canale per un senso di rabbia", "Furio Colombo sprizza rabbia e odio da tutti i pori. Cosa gli hanno fatto gli italiani? La conduttrice intervenga a calmarlo. Non so se è l’età oppure è proprio il suo carattere. Prendersela con la figlia del premier è proprio miserevole", "Trovo indegne le parole di Furio Colombo, quanto veleno e odio verso una bambina che ha come unica colpa di essere la figlia del nostro Primo Ministro, non credo che nessuno tranne lui al mondo auguri a chiunque di finire sul fondo del mare", "Proprio non sanno più a cosa attaccarsi: critiche alla Meloni che ha portato la figlia al G20. Chi ha la fortuna di potere avere con sé i propri figli perché non dovrebbe farlo?", sono alcuni dei commenti che si leggono online.